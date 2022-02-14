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社會 社會焦點 保障人權

空軍上兵涉殺2子「會靜靜1人離開」　妻淚問：你得救，我小孩呢？

記者黃翊婷／綜合報導

台中25歲空軍第三聯隊蕭姓上兵13日凌晨在妻子住家狠心殺害2名幼子後畏罪輕生，目前仍在醫院搶救中。警方在現場找到疑似是蕭男留下的遺書紙條，內容提及無法接受妻子提出離婚，「會靜靜一個人離開這個世界」；而在急救過程中，蕭妻曾於臉書悲痛留言，「你有得救，我的小孩呢？」一度掀起社會關注。

▲▼台中潭子軍人殺子案，蕭妻回到現場，在葬儀社的陪同下，看著幼子遺體被運出。（圖／記者白珈陽攝）

▲2名幼子被發現時，2歲童頸部有明顯割傷，1歲男嬰則疑似遭悶死。（圖／記者白珈陽攝，下同）

蕭男13日凌晨與妻子發生爭吵，竟狠心殺害2名1歲與2歲的幼子，隨後畏罪跳樓輕生。台中市消防局獲報趕抵現場，立即將蕭男送往中國醫藥大學附設醫院搶救，到院前昏迷指數只有3，目前仍在加護病房急救中，情況並不樂觀。

據了解，蕭男6日才剛過25歲生日，案發前曾在臉書PO文，公開妻子疑似與他人的曖昧對話，並表示，「我也嘗試在努力想讓事情變好，但最近妳的行為卻越來越回不來了」、「不會給妳小孩的壓力和我的壓力，我也沒辦法給其他男生去照顧我們的小孩，所以抱歉我又不成熟了一次了也是最後一次了，對不起我愛你」，隨後便發生這起悲劇。

警方事後在現場找到一張疑似是蕭男留下的遺書紙條，內容提到無法接受妻子提出離婚，「會靜靜一個人離開這個世界」。另外，蕭男仍在搶救時，他的妻子曾於該篇臉書PO文底下悲痛留言，「截圖也只截圖對你有利的，今天你殺我的孩子，你跳樓自殺怎麼樣？你有得救，我的小孩呢？」

▲空軍狠父殺幼子後輕生，檢察官訂15日相驗查死因。（圖／記者白珈陽攝）

▲檢察官預計15日相驗死因。

然而，蕭男的臉書目前已經無法看見該篇貼文，只剩下大頭照仍可看見他與孩子們的開心合照，以及簡介中寫下的一句話，「你們是我最重要的寶物，也是我動力的來源，為了你們我會不斷努力去突破自我」。

蕭妻不滿丈夫帶孩子走上絕路，一度拒絕簽署放棄急救同意書，經過旁人勸說後才簽署；她13日下午前往殯儀館認屍，神情哀戚，不願多說。至於2名幼子的確切死因，檢方預計將在明日（15日）進行相驗。

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