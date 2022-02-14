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美烏通話！澤倫斯基盼拜登訪烏克蘭　有助穩定當前局勢

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統拜登通話。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統拜登通話。（圖／路透）

文／中央社基輔13日綜合外電報導

烏克蘭總統府表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天與美國總統拜登（Joe Biden）通電話，就當前情勢交換意見，期間澤倫斯基邀請拜登訪烏克蘭。

路透社報導，烏克蘭總統府引述澤倫斯基發表的聲明說：「我深信你（拜登）未來數日內到訪基輔，對於穩定局勢至關重要，這將傳達強有力的訊息，有助於緩和緊張局勢。」

白宮則是拒絕評論澤倫斯基的邀訪，美國有線電視新聞網（CNN）引述不具名烏克蘭官員指出，拜登對此沒有正面回應。

澤倫斯基與拜登通電話時還說，烏克蘭了解當前所面臨的威脅，並且會因應任何情況，同時感謝美國的力挺。

另據法新社報導，美國白宮方面則是指出，拜登與澤倫斯基就俄羅斯在烏克蘭邊界集結大軍會商約50分鐘，兩人共同承諾將致力於「外交斡旋與嚇阻」。

根據一份兩人電話會談的紀錄：「兩位元首同意，因應俄羅斯在烏克蘭邊界增兵，持續致力於外交斡旋與嚇阻的重要性。」

白宮另指出：「拜登重申美國對烏克蘭主權與領土完整的承諾。」這是指每當談到俄羅斯的邊緣政策，美國總統多次表達的立場。

今天稍早，多位美國高階官員分析當前烏克蘭情勢嚴峻，像是美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）指出，俄羅斯可能於「當前任何一天」發動入侵烏克蘭，並且可能始於「數量龐大的飛彈與炸彈攻擊」而導致平民百姓死傷。

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