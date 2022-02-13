才剛過生日！25歲職軍臉書對妻喊：放你自由　殺害2幼子後輕生

▲台中潭子軍人殺子案，蕭妻回到現場，在葬儀社的陪同下，看著幼子遺體被運出。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

25歲蕭姓職業軍人疑似因與妻子感情不睦，竟於今（13）日凌晨跑到妻子住家狠心殺害2名幼子後畏罪輕生，目前仍在加護病房搶救。透過蕭男臉書可以發現，其上週才剛過25歲生日，卻於今凌晨貼出妻子疑似與人曖昧的對話表示，「我也沒辦法給其他男生去照顧我們的小孩，所以抱歉我又不成熟了一次了也是最後一次了」，接著犯下此案，不過詳細的事發原因仍有待調查釐清。

台中市消防局今凌晨接獲通報，稱潭子區有墜樓案件，警消人員隨即趕抵現場，發現蕭男倒臥在地，緊急將他送醫搶救。而於此同時，消防又再接獲通報，蕭男送醫後員警上樓查看，竟赫見2名幼童倒臥臥室，一人頸部受有刀傷，一人無明顯外傷，均已明顯死亡。

警方事後介入調查，發現蕭男今凌晨與妻子發生爭執後犯案。透過其臉書可以發現，蕭男6日才剛過25歲生日，卻於案發前發布長文，公開妻子疑似與人曖昧的對話，並表示，「我也嘗試在努力想讓事情變好，但最近妳的行為卻越來越回不來了」。

文末蕭男提到，要放妻子一個人自由，「不會給妳小孩的壓力和我的壓力，我也沒辦法給其他男生去照顧我們的小孩，所以抱歉我又不成熟了一次了也是最後一次了，…，對不起我愛你」，隨後便發生此案。

不過，貼文下方一名疑似為蕭男妻子的女子現身留言怒駁，「截圖也只截圖對你有利的，今天你殺我的孩子，你跳樓自殺怎麼樣？你有得救，我的小孩呢？」而全案目前仍有待警方進一步調查釐清。

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