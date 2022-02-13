　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

才剛過生日！25歲職軍臉書對妻喊：放你自由　殺害2幼子後輕生

▲▼台中潭子軍人殺子案，蕭妻回到現場，在葬儀社的陪同下，看著幼子遺體被運出。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中潭子軍人殺子案，蕭妻回到現場，在葬儀社的陪同下，看著幼子遺體被運出。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

25歲蕭姓職業軍人疑似因與妻子感情不睦，竟於今（13）日凌晨跑到妻子住家狠心殺害2名幼子後畏罪輕生，目前仍在加護病房搶救。透過蕭男臉書可以發現，其上週才剛過25歲生日，卻於今凌晨貼出妻子疑似與人曖昧的對話表示，「我也沒辦法給其他男生去照顧我們的小孩，所以抱歉我又不成熟了一次了也是最後一次了」，接著犯下此案，不過詳細的事發原因仍有待調查釐清。

台中市消防局今凌晨接獲通報，稱潭子區有墜樓案件，警消人員隨即趕抵現場，發現蕭男倒臥在地，緊急將他送醫搶救。而於此同時，消防又再接獲通報，蕭男送醫後員警上樓查看，竟赫見2名幼童倒臥臥室，一人頸部受有刀傷，一人無明顯外傷，均已明顯死亡。

▲▼ 台中軍人殺害2幼子後輕生 。（圖／記者白珈陽攝）

警方事後介入調查，發現蕭男今凌晨與妻子發生爭執後犯案。透過其臉書可以發現，蕭男6日才剛過25歲生日，卻於案發前發布長文，公開妻子疑似與人曖昧的對話，並表示，「我也嘗試在努力想讓事情變好，但最近妳的行為卻越來越回不來了」。

文末蕭男提到，要放妻子一個人自由，「不會給妳小孩的壓力和我的壓力，我也沒辦法給其他男生去照顧我們的小孩，所以抱歉我又不成熟了一次了也是最後一次了，…，對不起我愛你」，隨後便發生此案。

▲▼ 台中職軍殺害2幼子後輕生 。（圖／翻攝臉書）

不過，貼文下方一名疑似為蕭男妻子的女子現身留言怒駁，「截圖也只截圖對你有利的，今天你殺我的孩子，你跳樓自殺怎麼樣？你有得救，我的小孩呢？」而全案目前仍有待警方進一步調查釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►「心機睡衣」一穿上癮

ET快訊
官網上沒有！爭鮮驚見「隱藏美食」　老饕認證：有上必拿
25歲軍人父狠殺2幼子！　臉書最後發文曝光
快訊／加油要快！　汽油明起大漲1.2元
朴信惠「韓服婚紗」遭陸網出征！　2韓男星嗆：閉嘴，我們的
北部1縣市陷「濕冷地獄」！　一天只有43秒陽光
國高中延至「9：30」上課？　教育部回應了
快訊／新北今有確診個案！　侯友宜下午緊急說明
夜店撿屍正妹！2男玩「兄弟丼」　她醒後見還有2男崩潰
知名網紅「車內激吻男友」！　親密恩愛照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妻婚變、房東趕人　板橋男帶身障兒睡公園：老天送我的禮物吧

才剛過生日！25歲職軍臉書對妻喊：放你自由　殺害2幼子後輕生

賭債糾紛！越女騎車攔同胞　持安全帽猛K雙雙掛彩互告

5警壓制「持鋸刀醉漢」出人命遭起訴　蘆竹警分局4點回應

國中校園內4顆黑檀被賜死　被質疑「變賣圖利」校長喊冤

嘉義水上半夜2起火警　警消架梯救出民眾再衝國小滅火

毒駕見攔檢點嚇得丟K盤　一個分神慘了！撞護欄輪胎爆出

無照男低頭滑手機！猛撞女騎士害腦震盪肇逃　刑責3月變8月

快訊／25歲職軍涉拿刀狠殺2幼子！床邊全是血　畏罪輕生進加護病房

夜店撿屍正妹！2男玩起「兄弟丼」　她清醒見身旁還有2男崩潰

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

昆凌PO出最新自拍「上圍激增」　懷三胎孕期狀態曝光！

布匹斜塔疊8層沿路搖晃5km　一旁車輛嚇壞...全都閃超遠

老外人肉占位比手勢趕人走　見對方不理...竟硬扳後照鏡

妻婚變、房東趕人　板橋男帶身障兒睡公園：老天送我的禮物吧

才剛過生日！25歲職軍臉書對妻喊：放你自由　殺害2幼子後輕生

賭債糾紛！越女騎車攔同胞　持安全帽猛K雙雙掛彩互告

5警壓制「持鋸刀醉漢」出人命遭起訴　蘆竹警分局4點回應

國中校園內4顆黑檀被賜死　被質疑「變賣圖利」校長喊冤

嘉義水上半夜2起火警　警消架梯救出民眾再衝國小滅火

毒駕見攔檢點嚇得丟K盤　一個分神慘了！撞護欄輪胎爆出

無照男低頭滑手機！猛撞女騎士害腦震盪肇逃　刑責3月變8月

快訊／25歲職軍涉拿刀狠殺2幼子！床邊全是血　畏罪輕生進加護病房

夜店撿屍正妹！2男玩起「兄弟丼」　她清醒見身旁還有2男崩潰

星．變美／44歲楊謹華肌膚打趴少女，零贅肉身材學她這樣吃

新竹妹吃壽司噴3萬4！有透天隔離「被迫住旅館」　市府1句話她傻眼

子女搶著照顧！病嬤只用了一招「養老」　網友笑了：是老薑

台中空品改善率獲全台No.2　在地議員點出3大原因

妻婚變、房東趕人　板橋男帶身障兒睡公園：老天送我的禮物吧

才剛過生日！25歲職軍臉書對妻喊：放你自由　殺害2幼子後輕生

快訊／加油要快！　明起汽、柴油各調漲1.2元及1.5元

影／一天連刷2次　本田10代Civic Type R再創澳洲最速前驅紀錄

2022鹿耳門天后宮「台灣年」　元宵「小過年」挽蔥祈福柑

賭債糾紛！越女騎車攔同胞　持安全帽猛K雙雙掛彩互告

社會熱門新聞

快訊／台中25歲職軍涉狠殺2幼兒後輕生　命危搶救中

夫帶癌妻住「北市公車亭」　拒安置原因曝光

男友說謊「死全家」　她遭詐800萬見真相崩潰

南港展覽館暗夜爆槍戰　2煞連轟12槍

女保險員：車子好大　男同事回「有我大嗎」遭判賠3萬

25歲職軍涉拿刀狠殺2幼子　輕生進加護病房

夜店撿屍正妹！2男玩起「兄弟丼」　她清醒崩潰

加盟「甘蔗の媽媽」卻開「甘蔗渣男」　賠40萬

台中港吊車工人陳屍租屋處　老闆上門嚇傻

南港展覽館爆槍響！　20歲男遭2煞「狂轟12槍」

傳出爆炸聲　彰化工廠倉庫凌晨火警

新北通訊行老闆遭打死　前店長等4男聲押

去年判死、執行首次「雙掛蛋」　邁向實質廢死

基隆濱海公路轎車翻覆　5人輕重傷

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲職軍涉狠殺2幼兒後輕生　命危搶救中

她放話要讓男友「下不了床」　打完第3劑結局曝

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

唐綺陽開示：天上正在人間開桃花

日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

床墊驚見詭異泰文！　租屋妹發毛

黃曉明爆熱戀《甄嬛》女星！　「健身房背景洩密」她秒發聲

連千毅泡湯親密照流出！妻辣翻網

郭書瑤「遭王子扯衣破2洞」！

夫帶癌妻住「北市公車亭」　拒安置原因曝光

王思佳被爆戴假貨！　氣炸亮「9萬嬰兒推車」VIP發票真相

《小明星》正妹太兇！網求IG

丟丟妹宣布：無限期停播！民眾「收壞掉商品」遭已讀不回

丟丟妹刪「無限期停播文」親揭原因

更多

最夯影音

更多
父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾
吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面