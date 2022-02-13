騎樓脫褲搓鳥！高雄男被逮喊：我尿急　法官打臉：手動了10分鐘

▲阿傑被依法判拘役25日。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台南報導

一名男子「阿傑」（化名）日前到台南某處騎樓，突然將褲子脫下露出自身生殖器，並以手上下套弄之方式自慰，而附近居民發現後，立即報警處理。對此，台南地院審理後，依法判阿傑拘役25日。

判決指出，阿傑於日前到台南某處騎樓，意圖供人觀覽而基於公然猥褻犯意，於不特定人得以共見共聞的地點，將褲子脫下後於該處徒手自慰，而當時在附近的民眾看到其誇張的行徑後，嚇得趕忙報警處理。對此，阿傑起初否認犯行，辯稱自己當時是要去找朋友，但走錯路到了該處，一時間尿急才會在該處尿尿，並沒有做出猥褻行為。

不過，一名目擊者表示，當天鄰居通知自己說，阿傑不斷在附近徘徊，而他雖然有和自己搭話問路，但並沒有提及要上廁所。此外，法官勘驗檢方提供的監視器畫面影像後發現，阿傑的右手有抽動的自慰動作，且該動作前後更持續約達10分鐘，顯與一般如廁之行為模式有別，所言為卸責之詞，不足採信，其犯嫌足堪認定。

法官認為，阿傑不顧他人之感受，在上開公共場所進行猥褻行為，損及社會秩序及善良風俗，所為甚屬不該，惟念其犯後坦承犯行、犯罪情節尚非嚴重，審酌其智識程度、目前在監執行等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，累犯，判處其拘役25日，如易科罰金德以新台幣1千元折算一日。