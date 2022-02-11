　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法科學家昔「發現HIV」得諾貝爾獎　今反疫苗黯然離世

▲▼發現HIV並且獲得諾貝爾獎的法國科學家蒙坦耶（Luc Montagnier）。（圖／達志影像／美聯社）

▲發現HIV並且獲得諾貝爾獎的法國科學家蒙坦耶（Luc Montagnier）享壽89歲過世。（圖／達志影像／美聯社）

中央社巴黎10日綜合外電報導

法國科學家蒙坦耶因共同發現愛滋病毒而榮獲2008年諾貝爾醫學獎，但他晚年的鮮明反COVID-19疫苗立場，學界無法認同。市長今天表示，蒙坦耶已於8日辭世，享壽89歲。

納伊市長弗羅芒坦（Jean-Christophe Fromantin）告訴法新社，蒙坦耶（Luc Montagnier）8日在巴黎市中心西北部塞納河畔納伊市（Neuilly-sur-Seine）的美國醫院（American Hospital）辭世，弗羅芒坦說，他持有蒙坦耶的死亡證明。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稱許蒙坦耶在對抗愛滋病毒/愛滋病（HIV/AIDS）上的貢獻，表示這仍是21世紀最大的醫學和科學挑戰之一，並向蒙坦耶的家人表示哀悼。

蒙坦耶與他的同事巴爾．西諾希（Francoise Barre-Sinoussi）是2008年諾貝爾生理醫學獎共同得主，表彰他們「發現導致愛滋病的人類免疫缺乏病毒（HIV）」。

但蒙坦耶晚年卻在科學界日益被邊緣化，因為他的立場被認為愈來愈詭異，特別是在反疫苗上。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大流行期間，蒙坦耶宣稱該病毒是實驗室製造，後來之所以會出現變異株，就是因為疫苗的緣故。

蒙坦耶反對接種COVID-19疫苗的立場，雖然在疫情期間獲得頗多民眾關注，但在科學界卻鮮少支持者。

過去24小時，有關蒙坦耶已經過世的報導一直在網路上流傳，但法新社未能立即獲得確認。

這樣一位知名人物卻反常地沒有相關資訊，似乎反映了蒙坦耶最近在科學界的地位。一度是法國科學界明星的蒙坦耶，過去10年因為立場無法獲得認同而失去學界的支持。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►快暗示情人，禮物送這個就對了

►在「無敵海景餐廳」海鮮吃到飽才329元！

ET快訊
快訊／北台灣凌晨00:43地震　台北狂搖8秒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國警告：俄羅斯隨時可能「入侵烏克蘭」　包括目前冬奧期間

法科學家昔「發現HIV」得諾貝爾獎　今反疫苗黯然離世

研究：染疫孕婦病毒「入侵胎盤」　導致胎死腹中

快訊／拜登即將宣布：對阿富汗政府70億美元資產解凍

立陶宛外長訪澳洲「霸氣演說」：台灣人有權要求以台灣為名設處

韓石化工廠爆炸　噴飛「1公噸金屬蓋」奪4命！新手爸遭重砸慘死

加拿大卡車「反疫苗示威」癱瘓貿易要道　美加急尋解方

日本狠母連續絞殺3幼女　最小才9個月大！犯案後自殘認情緒不穩

3年級女兒收「男同學情書」　爸媽打開見1圖氣炸：他還說要保密

春節趴趴走爽玩6天！3歲9月大女童3度染疫　19歲嫩媽後悔了

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

轎車路口依燈號左轉彎！　騎士右側竄出...下秒怒瞪離去

調皮熊半夜偷溜俱樂部玩水！　員工幫升等VIP：歡迎來包場

超商「夯番薯機」竟拿來烤蝦　店員拍片掀議！業者致歉回應

雲豹裝甲車與瑞典坦克擦撞！　轎車輪軸斷裂「掰咖」躺路邊

駕駛綠燈「擋路不通過」踩煞車　下秒闖紅燈右轉！後車看傻眼

憂明金成龍鳳胎「教育費龐大」　許傑輝和屈中恆齊心「籌備基金」

【首度曝光】邊牧上節目不乖被爸扛走 同伴傻眼：還好我會跳舞 ｜萌萌懂懂 花絮｜陳思綾 游

美國警告：俄羅斯隨時可能「入侵烏克蘭」　包括目前冬奧期間

法科學家昔「發現HIV」得諾貝爾獎　今反疫苗黯然離世

研究：染疫孕婦病毒「入侵胎盤」　導致胎死腹中

快訊／拜登即將宣布：對阿富汗政府70億美元資產解凍

立陶宛外長訪澳洲「霸氣演說」：台灣人有權要求以台灣為名設處

韓石化工廠爆炸　噴飛「1公噸金屬蓋」奪4命！新手爸遭重砸慘死

加拿大卡車「反疫苗示威」癱瘓貿易要道　美加急尋解方

日本狠母連續絞殺3幼女　最小才9個月大！犯案後自殘認情緒不穩

3年級女兒收「男同學情書」　爸媽打開見1圖氣炸：他還說要保密

春節趴趴走爽玩6天！3歲9月大女童3度染疫　19歲嫩媽後悔了

快訊／東部海域凌晨00：43地震！台北狂搖8秒　宜花預估震度3級

吉力吉撈扛味全龍4棒　洋砲不一定排中心打線

Vtuber露西亞直播跳「曖昧訊息」…歌手甜密喊回家　粉絲心碎炎上

陶嫚曼試探2歲女兒「在媽媽肚裡做什麼」　聽完童言傻眼：很不夢幻耶

美國警告：俄羅斯隨時可能「入侵烏克蘭」　包括目前冬奧期間

《愛的迫降》螢幕CP成真！現實版第二季開跑，甜蜜金句先複習

中國自主研發「水陸兩棲飛機」AG600-1003　完成首次試車

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

國際熱門新聞

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

研究：染疫孕婦病毒入侵胎盤　導致胎死腹中

北韓女老師「偷帶學生看禁片」還親自示範　恐遭處決

少年術後醒來母語全忘！專家：全世界僅8例

男友私約85女被打槍　女崩潰：寧願被劈

北韓「天才IT軍官」脫北！涉多項機密被逮　結局超慘

快訊／拜登把阿富汗70億美元資產解凍

方丈破戒！信徒抓到她衣衫不整「僧袍遮體」

烏克蘭美人計　正妹士兵自拍「乳波誘惑」

孕婦對兒子過敏　滿肚冒紅斑起水泡

法科學家昔發現HIV得諾貝爾獎　今反疫苗黯然離世

土耳其男確診隔離14個月　「78次陽性」原因曝光

他-5°C跳冰河　愛妻錄下慘死瞬間

更多熱門

相關新聞

荷蘭出現HIV變種病毒　傳播力更強

荷蘭出現HIV變種病毒　傳播力更強

荷蘭出現一種超級突變的人類免疫缺乏病毒（HIV，俗稱愛滋病毒）毒株「VB變種」，感染者身上攜帶病毒量高出原先病毒3.5倍至5.5倍，具有加速患病進程的能力，傳播力更強。這份牛津大學研究指出，迄今至少已有109人感染此變異毒株。

陸愛滋病患者超105萬人 50歲以上中老年染病10年內升至44％

陸愛滋病患者超105萬人 50歲以上中老年染病10年內升至44％

史上第2人！愛滋病婦靠免疫系統奇蹟自癒

史上第2人！愛滋病婦靠免疫系統奇蹟自癒

翁啟惠獲威爾許化學獎台灣首例

翁啟惠獲威爾許化學獎台灣首例

68位諾貝爾得主出席上海科學家論壇 百位小科學家對話全球菁英

68位諾貝爾得主出席上海科學家論壇 百位小科學家對話全球菁英

關鍵字：

HIV諾貝爾獎蒙坦耶Luc Montagnier

讀者迴響

熱門新聞

峮峮拍寫真集脫了！　只穿內衣褲自拍「洩深邃事業線」

昆凌懷三胎最新自拍「上圍激增」　超狂孕期狀態曝光！

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

喜劇演員猝死在飯店！死因出爐

大樂透3.49億開出　獎落新竹香山

聖功女中匡列145人！家長怒控過程草率

盧學叡「1天吃5餐↑」胖到高血壓！1年甩40kg變個人

確診者連2天至秀泰生活 業者回應

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

快訊／遭李靚蕾控「斷財源、拒給扶養費」　王力宏：情何以堪

楊祐寧爸脫口《華燈》兇手全場驚呆

通訊行老闆被圍毆致死　兇殘前店長落網

確診者足跡到台灣燈會大虎港橋11hr被消失　高衛生局給答案

女星出門不戴口罩「被鄰居追拍3分鐘」　怒踹拍攝者畫面曝光

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」
龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

轎車路口依燈號左轉彎！　騎士右側竄出...下秒怒瞪離去

轎車路口依燈號左轉彎！　騎士右側竄出...下秒怒瞪離去

調皮熊半夜偷溜俱樂部玩水！　員工幫升等VIP：歡迎來包場

調皮熊半夜偷溜俱樂部玩水！　員工幫升等VIP：歡迎來包場

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面