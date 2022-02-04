荷蘭出現HIV變種病毒　傳播力更強全球至少109例

▲圖為美國疾管中心2011年的HIV病毒粒子電子顯微鏡影像。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

荷蘭出現一種超級突變的人類免疫缺乏病毒（HIV，俗稱愛滋病毒）毒株「VB變種」，感染者身上攜帶病毒量高出現有菌株3.5倍至5.5倍，具有加速患病進程的能力，傳播力更強。這份牛津大學研究指出，迄今至少已有109人感染此變異毒株。

綜合Live Science、每日郵報報導，科學家新發現的「VB變種」（VB variant）破壞人體免疫系統速度是原先病毒的2倍，這也代表感染者發展成愛滋病的速度更快。研究團隊表示，若VB變種感染者不進行治療，很有可能在最初發現身上有HIV病毒之後的2至3年發展成愛滋病。

這份牛津大學研究的科學團隊從歐洲7國及非洲國家烏干達收集HIV病毒樣本，發現有17例個案，瑞士、比利時各1例，荷蘭有15例。研究人員為了研究新毒株的傳播範圍，檢查荷蘭6700多個陽性樣本，接著發現荷蘭又有92例，讓總感染數來到109例。

依據現有臨床數據，這109名感染者攜帶的病毒載量是其他病毒株感染者的3.5倍至5.5倍，且這些人身上的免疫細胞CD4下降速度更快。研究人員推測，VB變種可能1980年代後期或1990年代就在荷蘭出現，並在接下來這幾年持續擴散，直到相關治療變得廣泛後，感染者人數才在2010年開始下降。

目前仍未知VB變種當初是如何出現，且科學家還不知道它是如何變得更容易傳播。但研究小組表示，不排除這可能是在一名未接受治療的長期感染者身上發生。研究團隊也說，在開始治療後，VB變種感染者免疫系統恢復與存活率與其他愛滋病毒株感染者相似，早期發現與治療是關鍵。

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