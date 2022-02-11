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士檢榮獲「推展廉政卓越獎」第一名　抽出5位財產申報實質審查

▲▼ 士林地檢署。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地檢署政風室110年度推展廉政工作在全國地檢署兩人群組榮獲績效第一名，（左）士林地檢署政風室主任許志安獻獎予繆卓然檢察長。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署政風室110年度推展廉政工作在全國地檢署「2人群組」榮獲績效第一名，獲高等檢察署頒發「推展廉政工作卓越獎」，今（11日）由士林地檢署政風室主任獻獎予檢察長繆卓然，以表彰同仁推展廉政有功並共享榮耀；此外，也抽出5位申報人辦理實質審查及1位進行前後年度比對作業，以落實財產申報審查工作。

繆卓然檢察長表示，110年度士檢政風室辦理「贓證物款處理作業專案稽核」、「逾10年刑事保證金清理作業實施計畫」、「扣案毒品管理作業專案清查」及「地區政風業務聯繫協調中心」等工作，均展現良好績效及具體成果，且各項廉政工作都是署內各單位齊心協力才能完成，也才有此成績及豐碩成果。

另外，110年度公職人員財產申報抽籤作業，依據法務部函頒比例，由士林地檢署44位職員（檢察官、書記官長等）向政風室辦理財產申報，當中會抽查5位辦理實質審查，5位中再抽出1位進行去年、前年度財產比對作業，後續將由政風室進行審查、比對作業。

士林地檢署政風室主任許志安特別強調，為落實「陽光法案」，公務人員依法須進行財產申報，透過誠實申報，讓公職人員財產攤在陽光底下，不僅能供外界檢視也可避免人員有收受賄行為，如財產有重大落差得提出說明，進而建立廉潔效能的檢察體系。

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