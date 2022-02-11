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486先生PO哏圖又被轟　「團隊不創作」只會抄襲！他1句話幫補血

▲「486先生」陳延昶。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

▲486先生PO哏圖被網友質疑抄襲 。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

記者施怡妏／綜合報導

團購電商老闆「486先生」陳延昶日前發布一部影片，被創作團體「HoldChill猴糗」發現疑似抄襲，事後雖急上火線道歉，但被不少網友痛批沒誠意，他趕緊將文章刪除，並PO了一篇制式的聲明文第3度道歉。稍早他貼出一張哏圖，又被網友質疑是抄襲網路哏，「這個別人用過的梗又繼續拿來用，看來沒人才了」。

486先生在粉專發文，「年輕人就是講不聽，今天一早就接到陳俐閔的投訴。張立，你老婆現在非常火，在來公司的路上。還有，那個『他』是什麼意思...？」「千年老梗沒聽過的請按讚」。

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文章附上一張員工張立跟陳俐閔的對話紀錄，張立表示輪胎爆胎了，陳俐閔問「怎麼不先打給老婆？」張立表示「她沒接電話」。陳俐閔又問「那你有備胎嗎？」張立則回「『他』沒接」。

兩人對話看似俏皮幽默，卻被網友質疑，跟之前網路流傳的哏圖內容一模一樣，被網友嫌棄沒創意，「大哥，這樣又抄襲了，你們幕僚團隊需要開會檢討一下了」、「幕僚團隊都是上網找， 沒有在創作？」「這個別人用過的梗又繼續拿來用，看來沒人才了」、「最近真的抄很兇哦」。

不過，也有人跳出來幫補血，只是網路上的哏圖，大家看看笑一笑好，不要太嚴肅看待，「老笑話不能算抄襲吧，放大檢視的網友們太嚴肅了喔」、「這算公版笑話，人人都在運用不算抄，大家輕鬆看待大哥的團隊啦」。

▼此篇文貼文後，引起許多網友討論，並且照樣造句模仿。（圖／翻攝自爆廢公社二館FB）

▲▼ 。（圖／爆廢公社二館）

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