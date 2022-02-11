旅館櫃檯「15K＋月休4天」媽看傻...拒女兒應徵　遭求：可是很輕鬆

▲女兒去應徵旅館櫃檯，待遇卻讓媽媽傻眼。（示意圖／達志影像）

記者謝欣辰／綜合報導

今年基本薪資調漲，提升到2萬5250元，時薪則調整為168元。有位媽媽在《爆怨公社》表示，女兒去應徵旅館櫃檯，但待遇卻讓她看傻，立即禁止女兒去，還被苦苦哀求「但工作很輕鬆」。

原PO表示，女兒跑去住家附近的汽車旅館應徵櫃檯，回來拿一張寫著薪資待遇的紙條，她仔細一看當場傻眼，「這是什麼鬼？」只見紙條上寫著底薪15K，雖然月休6天，但其中2天是要上班，伙食一天貼補60元，勞健保1604元，工作獎金2000元，另外還有中班加給1000元。

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▲汽旅的櫃檯待遇讓媽媽看傻眼 。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

原PO看完雖然內心訝異，但還是選擇平淡地跟女兒說，「這是違反勞基法的薪資結構，我們工作可以讓步，但是不能離譜到連底線都沒有」，沒想到卻遭女兒回「可是工作很輕鬆」，原PO直言「再輕鬆也不能慣無良老闆」，但女兒依舊不放棄，依然極力說服原PO讓她去上班。

無奈的原PO不禁問道，「現在居然還有15K？一天工時8小，交班時間不計入工作時間，還月休4天？」這種待遇讓原PO忍不住直呼，「我到底看了什麼？聽了什麼？」貼文一出，網友紛紛回應，「小孩子磨練可以，但基本薪資一定要有」，「我也是汽旅櫃檯，這薪資太扯，違反勞基法了」，「汽旅櫃檯可沒在輕鬆的，除非房間數很少，客人都很好」。

也有網友點破盲點，「老闆的算法是15K+1800+1604+2000+1000，雖然硬要加東加西，但加總是超過勞工基本工資的」，「這種薪資結構，就是把零零總總湊成最低薪資，騙小孩沒出過社會」，「工讀生時薪都比他多，一堆月休8天上8小，中間還有休息時間，重點還符合最低薪資的工作」。