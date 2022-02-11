宜蘭6死船難！外籍貨輪撞毀鐵證曝　運安會遭控草菅人命

▲宜蘭籍漁船「全億財一號」2019年8月發生船難，船上6人至今下落不明，真凶也未釐清，在家屬心中留下無限傷痛。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

宜蘭縣頭城籍漁船「全億財一號」2019年8月出海捕魚發生船難，船上6人至今下落不明，恐凶多吉少。海巡署雷達顯示，該船疑似與賽普勒斯籍貨輪碰撞導致悲劇，「賽」船身上更有明顯碰撞痕跡，但本該為國人捍衛權益的「國家運輸安全調查委員會」（運安會）卻認為「事故原因不明」，以致家屬無法向「賽」船求償，曾任運安會水路調查官的李寶康怒控運安會草菅人命，要求還給被害者公道。

1月19日下午，本刊跟隨李寶康與「全億財」的林姓船東來到烏石港邊，看著一艘又一艘的漁船來來去去，長年負責重大水路事故調查的李寶康心中百感交集，難以相信國人在自家門口發生意外，運安會卻無法善盡調查責任，讓6條人命至今仍難以沉冤昭雪。

「我下午還有上船補菜，囑咐海上一切小心，怎麼知道他們就回不來了。」林姓船東回憶，當時全億財（下稱「全」號）載著台籍的賴姓船長（68歲）和5名印尼籍船員，船長還興奮表示有看到大魚要去捕撈，「全」號在8月2日展帆出海，到蘇澳東方12浬處外海作業，原以為可以滿載而歸，卻成為他們的最後航程。

本刊調查，「全」號原定4日下午返程，林姓船東當天見漁船逾期未歸，又無法與船長取得聯繫，向周圍船隻詢問後也未發現「全」號蹤影，立刻向蘇澳漁業電台請求協尋，海巡署也派基隆艦加入搜索，船東當時還默默祈禱，期望6名船員吉人天相、平安歸來，日本海上保安廳傳回的照片卻打碎了最後的希望。

據了解，日本海上保安廳在海上找到不明漁船的殘骸和救生衣，救生衣上標示「永再富」字樣，也就是「全」號的舊船名，而漁船嚴重毀損、幾乎解體沉入海中，種種跡象都顯示全億財恐被大型商船撞擊才會遭逢橫禍。

▲全億財號的雷達消失時，正好有艘賽普勒斯籍貨輪行經該海域，該船還有明顯撞擊痕跡，被我海巡人員認定涉有重嫌。

而根據海巡署的雷情系統航跡紀錄顯示，「全」號的雷達在當年8月3日凌晨34分消失，當時有艘賽普勒斯籍貨輪行經附近海域，且「賽」船駛離後不久，就見到「全」號殘骸出現在系統上，海巡署認定「賽」船有涉案可能，船東更立刻托人到該船下個停靠站阿根廷採集跡證。

「照片傳回來一看，果然貨輪的『鼻子』上就有2個很大的撞擊痕跡。」李寶康表示，與常磕碰的車輛不同，船隻極少有擦撞機會，調查結果顯示，「賽」船上沒有找到「全」號的油漆，卻發現漁船上特有的玻璃纖維，在雷達、撞痕和玻璃纖維的三大鐵證加持下，幾乎可以斷定「賽」船就是肇事兇手，但運安會卻對這些證據視而不見，草草以「事故原因不明」結案。

本刊調查，運安會在事故調查報告中，高度採信賽普勒斯海上事故調查委員會（MAIC）的說法，認為「賽」船與全億號的光點沒有重疊，無法認定2船曾發生碰撞，而撞擊痕刮漆結果也未發現「全」號的油漆，玻璃纖維的寬度也不完全符合，幫「賽」船把責任推得一乾二淨。

離譜的是，運安會根本沒派人至現場檢視那艘可疑貨輪，所依據的僅有MAIC透過外交管道提供的照片，和對方自行採取的撞擊處油漆樣本，以及該船船員自稱並未聽到音響信號或看到燈光信號，沒有因為需要避讓船舶或漁船而操控船舶轉向的說法，且MAIC還拒絕提供嫌疑船隻的航行資料記錄器（VDR），運安會竟然就此草率結案，令受害人家屬都難以接受。

▲運安會前調查官李寶康退休後仍為「全億財」案四處奔走，希望能替6條人命申冤。

本刊調查，運安會於2019年成立，前身為飛安會，原專責空難事故調查，在普悠瑪事故後，才在時任行政院長賴清德的指示下組織改制，將調查範圍擴張到鐵道、水路及公路等安全事件，成為中央三級獨立機關。

李寶康憤怒指控，運安會是專責重大運輸事故的最高主管機關，此案調查官卻專業不足、草菅人命，認定無具體證據可證明二船發生碰撞，全億財沉沒與6船員失蹤「原因不明」，被害者的冤屈在官僚體系下仍無法得到平反。

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