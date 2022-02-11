台灣搶先全球！中研院發表自製「Omicron次世代mRNA疫苗」

記者黃翊婷／綜合報導

中研院院士翁啟惠與基因體研究中心研究員馬徹的團隊去年9月找到「新冠變種病毒」剋星。中研院今年1月31日再傳好消息，生醫所研究員陶秘華、細生所特聘研究員吳漢忠以及院長廖俊智團隊，領先全球發表第一個台灣自製、針對Omicron的次世代mRNA疫苗。

根據《自由時報》報導，中研院自去年12月初便投入開發針對Omicron的mRNA疫苗，3週內接連完成疫苗模板製作以及mRNA疫苗實驗室生產等項目，並於1月31日由生醫所研究員陶秘華、細生所特聘研究員吳漢忠以及院長廖俊智團隊，發表第一個針對Omicron的次世代mRNA疫苗，使用Omicron株偽病毒測試所產生的中和抗體濃度，比原始株mRNA疫苗高出37倍，若作為第三劑使用，估計可以對抗目前所有的變異株。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣新冠疫苗接種人口涵蓋率第1劑82.02%、第2劑75.19%，基礎加強劑接種率0.74%、追加劑接種率25.89%。（資料照／記者湯興漢攝）

其實，關於台灣是否有能力開發抗Omicron疫苗，精神科醫師潘建志8日曾在臉書上談及此事，他指出，台大和中研院學者們提出的研究論文證實台灣有能力研發mRNA疫苗，無論政府要選擇預購、代工或自行研發，都要密切關注最新發展，不能再搶輸西方富國。

對此，指揮中心指揮官陳時中9日表示，mRNA疫苗牽涉層面極多，最大的問題並不在於研發製造，雖然台灣製造能力相對較弱，但加把勁是會有的，況且部分關鍵技術有專利門檻，台灣縱使有相關能力，但如果真要付諸行動，中間還有許多關卡需要突破。