阿羅哈客運停駛即起退票　曾力挽狂瀾相救！公總：這次尊重決定

▲阿羅哈客運於今日董事會決議，再度宣布停駛。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許維寧／台北報導

阿羅哈客運去年底宣布停駛，交通部公路總局力挽狂瀾相救讓業者營運至今，但阿羅哈客運今（2/10）再宣布，受到國內疫情影響陷入資金調度、營運虧損困境，不得已於召開董事會後宣布營運至2月18日，自19日開始全面停駛一年。公路總局則指出，目前尚未收到阿羅哈客運的停業來文，但業者已經承諾會辦理退票、保障員工權益，公路總局給予尊重。

阿羅哈客運受疫情影響，原訂於去年12月14日起停止臺北－高雄、臺北－嘉義2條僅存路線，但經公路總局出面溝通協調，同意繼續經營保障員工不年前失業。但因旅客減少持續調整台北－高雄3999線從過去的每週788班，降至246班；台北－嘉義則從原本的每週398班，降至96班。但受國內疫情影響持續虧損，於今日董事會決議經營至2月18日凌晨24時，2月19日起全面停駛一年。

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阿羅哈客運也發布公告，即日起可持套票或來回票至各個營業站點辦理退款，3月1日起則統一於新莊站辦理退款事宜，如果有預購2月18日以後搭乘的旅客，辦理方式亦相同。

高雄市監理所副所長曾秋蔭表示，稍早已經得知阿羅哈客運董事會的決議，但相關函文還未提報公路總局。去年公總出面協調，讓業者確實感受到誠意加上也割捨不掉多年來與顧客的情誼，但大環境不佳，業者選擇停駛一途，這次公路總局予以尊重。

曾秋蔭也指出，公路總局要求業者務必維護顧客權益，相關資遣費發放等則比照《勞基法》辦理，公路總局也會協助通知高雄市勞工局，高雄監理所收到停止路線營運申請文件後，將以行車安全列為首要考量，盡速依監理程序辦理後續事宜。

公路總局運輸組組長王在莒也說，法律保障客運業者可停駛一年，若業者一年間評估狀況許可則可申請復駛，若超過一年則需辦理「歇業」。

阿羅哈客運僅存臺北－高雄、臺北－嘉義2條路線營運，王在莒說，目前相關路線有國光客運【1838】臺北－高雄路線及統聯客運【1610】臺北－高雄等路線；臺北市往返嘉義縣市，則有國光客運【1834】臺北－嘉義、【1836】臺北－新營（經嘉義）、日統客運【7005】臺北市－民雄鄉（經嘉義）路線及統聯客運【1612】臺北－臺南（經嘉義）、【1618】臺北－嘉義、【1638】臺北－東石（經嘉義）等路線作為替代路線，評估量能充足，民眾可持續運用。

▲阿羅哈客運停駛退票公告。（圖／翻攝自阿羅哈客運臉書）