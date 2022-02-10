解密億萬富翁的成功習慣！第一步：定義你心目中的快樂

▲只有錢能買到快樂？專家認為是快樂能帶來成就，而不是成就帶來快樂。（圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導

「一夜致富」是不少人的夢想，因為覺得有錢可以做一切自己想做的事，也就是大家常說的「錢可以買到快樂」，事實上，人生無法獲得美滿的最大阻礙，就是以為只要擁有成就，快樂就會隨之而來，在《億萬富翁的成功習慣》一書中提到，快樂能帶來成就，而不是成就帶來快樂，而成功習慣的第一步就是「定義你心目中的快樂」。

▼《億萬富翁的成功習慣》。（圖／采實文化提供）



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作者認為，外在只能帶給你稍縱即逝的快樂，人人都想要收入三級跳、理想體重、完美健康、良好生活方式、富有、真愛、親密關係、熱情，但是除非我們學會打從內心感到快樂，否則物質帶來的滿足終究會消散。雖然不容易，但要是我們打從內心找到快樂，會瞬間發現其他渴望的東西，其實唾手可得。

當你學會在內心創造快樂，你渴望的外在物質就會變成快樂的副產品，這種想法正好跟大家的普遍認知相反，大部分的人都相信是先有成就、金錢、跑車、鑽戒，才有快樂，但這完全是錯誤的想法，也是許多人至今依舊低沉憂鬱的主因。另外，千萬別把快樂跟目標混為一談。我仍然有物質目標、財務目標、成就目標，也不打算停止進步成長，但我很清楚目標和真正讓我快樂的事是兩回事，希望你也能分辨清楚。

思考透徹，以最適合當前人生的情況下定義，開始尋覓快樂。不妨試試看別想太多，迅速寫下來，也不要局限快樂清單，只寫你要做的事，別漏掉讓你快樂的想法、令你感激不盡的祝福、帶給你歡樂的活動，全部寫下來，回頭查看你的清單，圈出三至五項讓你有強烈感受的答案，這就是你的前幾名。