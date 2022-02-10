四寶爸抽菸引氣爆！火調員與房東是同學「慘了」　屋主怒：胡扯

▲苗栗縣頭份市1處民宅2樓發生氣爆，但潘姓租客認為火調員與房東是同學關係，鑑定並不公正。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1間民宅2樓，2021年12月13日發生氣爆事件；屋內租客潘姓夫婦1家6口幸運逃生，但整層房間炸得亂七八糟；莊姓房東之後要求潘男負責修繕，但潘男認為火調員與房東是同學關係，恐影響火場鑑定；判定結果出爐，果真責任歸咎於房間內菸蒂引爆瓦斯罐，這也讓潘男大喊不公；而房東憤怒表示「他在胡扯！不負責」。

據潘姓房客表示，氣爆當天凌晨，他正與妻子準備進浴室洗澡時，突然「碰」的一聲嚇壞了2人，隨後他趕緊衝出滅火，隨即將4名在客廳及臥室的兒女抱出，所幸大家都沒有受傷，但整間房間已經炸得面目全非；碎片、玻璃更炸飛到對面大樓。

潘男說，當時他認為是屋內管線老舊所引發氣爆，但當消防人員抵達現場調查時，卻發現火調員與房東說著客家話，才知道他們是同學關係，當下直覺認為慘了；不久，果真就聽到火調員在火場找到菸蒂，認為是引發氣爆的主因。儘管他一再澄清自己並無在房間內抽菸，但還鑑定結果依然無法改變，把氣爆結果都推給他，更令他相當不滿。

潘男更無奈表示，他租這房屋近4年時間，因去年10月後沒有了工作，房租也無法如期繳納；但房東卻要把氣爆損失都算在我頭上，但他至今無力賠償和復原受損門窗，只能先用帆布阻隔寒風，怎料就在過年前夕，卻一句話要他們全家搬走，只好在除夕夜連夜搬離。

莊姓房東對《東森新媒體Ettoday》記者表示，認為潘男說法很不負責任；自己和火調員是同學沒錯，但彼此僅為國中同學，對於調查過程中也無參與，更別說鑑定結果偏袒問題；房東也強調，氣爆結果出爐後，潘男也答應他會修繕損壞門窗部份，也允諾會用分期付款處理，但卻遲遲不見動作；試問，有哪個房東可以忍受自己房子變這樣，更何況自己還住在氣爆的樓上。

房東說，自己已經忍無可忍了，本想叫他12月底前就搬走，念在他們夫妻沒有工作還要養育4個小孩，才會答應他到1月底，連押金都扣光了還欠他2萬元未還清；本來想說算了，就自己認賠，沒想到卻聽說是他除夕夜要趕走他們一家6口，實在非常無言。

而苗栗縣消防局也表示，鑑定方向絕無偏袒任何一方，經調閱火場對面監視器畫面及現場採證，相關調查筆錄已初步完成，全案將進入偵查中，也將製成火災原因鑑定報告書，移請警方單位調查。

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