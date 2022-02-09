蔡英文送中華女足割包、豆花　「我們會全力照顧好選手的健康」

▲蔡英文送上豆花、割包及卡片慰勞中華女足國家隊。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

中華女足國家隊38人赴印度孟買參加2022女子足球亞洲盃暨2023年紐澳女子足球世界盃資格賽附加賽，最終拿下第7名佳績。扣除1名日籍教練與1名旅日球員返回日本，其餘36人昨抵達國門，但不幸有7人確診，送往新北泰山集中檢疫所隔離，其他人則入住防疫旅館。總統蔡英文則送上豆花、割包及卡片，慰勞女足國家隊的辛勞，也盼她們好好休息。

中華女足國家隊昨上午搭乘中華航空專機CI-5686，從印度孟買國際機場直飛桃園國際機場，於下午5時許抵台。由於孟買疫情嚴峻，全隊共38人共3名職員、7名球員染疫，所幸已有3人康復。目前7名確診者已在新北泰山集中檢疫所隔離，其他人則入住防疫旅館。

蔡英文9日晚間在臉書表示，女足國家代表隊搭乘專機回國後，目前都在進行防疫隔離，她也送了卡片與點心給選手、教練與後勤人員，感謝代表隊的努力與付出，帶給大家感動的比賽。蔡英文也說，疫情期間出國比賽很辛苦，我們都會全力照顧好選手的健康，也希望選手們都能好好休息，再繼續全力以赴。

此外，從蔡英文臉書上傳的照片，可看到她送的點心是豆花與割包；而照片中也秀出她署名寫給女足選手蘇育萱的卡片，內容為：「敬愛的蘇育萱選手 謝謝你在國際賽場上，展現無比的鬥志和永不放棄的精神，讓台灣女足在世界舞台上綻放光芒，真的辛苦了！歡迎回家，請好好休息，我們會繼續為你加油！」