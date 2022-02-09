第22期預約破百萬！青壯年下午開搶「莫德納剩不到13萬劑」

▲莫德納疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

第22期疫苗今起分三階段預約，50歲以下青壯年下午2點最後一批開放，中央流行疫情指揮中心傍晚公布最新預約數字，到下午5點為止已經衝破百萬，有107萬人完成預約，預約率近7成，當中莫德納仍最搶手，目前已經剩不到13萬人份。

1922平台今（9）日上午10點開放第22期疫苗預約，符合「已完整接種兩劑疫苗滿12週且滿18歲以上」者，可依年齡3階段分流至平台預約追加劑，並於2/14開始施打，符合資格人數達到727萬人。

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根據指揮中心數據，本次總計準備154.5萬人次量能提供接種，當中莫德納提供最多達到81.6萬劑，接著BNT提供58.5萬劑，高端提供11.6萬劑，AZ提供27萬劑。

指揮中心下午公布到1點數據僅有28萬人完成預約，中間經過下午2點開放50歲以下青壯年上1922平台，下午5點預約最新數字已經達到107萬人完成，預約率近7成。

當中莫德納最搶手，已經預約68.6萬人，預約率達到8成4，換言之，目前已經剩下不到13萬人份莫德納可預約；接著依序是BNT預約34萬人，剩下名額約24.5萬人、高端預約3萬8738人，剩下7萬多名額、AZ預約5千558人，剩下2萬多名額。

►1922預約第3劑請點這

▲第22期疫苗預約說明。（圖／指揮中心提供）

預約平臺相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：自2022年2月14日至2月20日。

二、符合資格對象：2021年11月28日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/2/20(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：

(一)65歲以上：2月9日上午10時至2月11日中午12時。

(二)50歲-64歲：2月9日中午12時至2月11日中午12時。

(三)18歲-49歲：2月9日下午2時至2月11日中午12時。

指揮中心說明，民眾可於2月8日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。已於指定合約醫療院所完成預約的民眾，依原預約時段施打，無需再於1922重複預約。



【補充說明】

2/9 10:00-2/11 12:00 第22期追加劑預約狀況 (截至2/9 17:00)

已完成預約人數：1,071,431人

各廠牌預約人數

AZ預約人數：5,558人

BNT預約人數：340,686人

Moderna預約人數：686,449人

高端預約人數：38,738人