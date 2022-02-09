搖滾樂團攜政治受難者發新曲　蔡寬裕：受訪上百次「拍MV頭一回」

▲樂團「拍謝少年」歌曲〈出巡〉邀請白色恐怖受難者蔡寬裕出演MV。（圖／拚場藝術撞擊piànn-tiûnn提供）

實習記者張鈞量／台北報導

轉型正義是近年台灣社會顯學，藝術創作團隊「拚場藝術撞擊piànn-tiûnn」與搖滾樂團「拍謝少年」即以白色恐怖歷史為主題，於今發布新曲《出巡》，並邀請已90歲高齡、「台東泰源事件」白色恐怖政治受難者蔡寬裕出演MV。對這項參演經驗，蔡寬裕備感新奇，直稱「接受過上百次訪問，拍MV倒是頭一回」。

「拚場藝術撞擊piànn-tiûnn」與「拍謝少年」共同出品歌曲《出巡》MV今上線，巧妙呼應52年前的昨日、1970年2月8日發生於台東的「泰源事件」。MV於「景美人權園區」取景，與泰源事件有密切關連的白色恐怖受難者蔡寬裕也現身MV中，來到過去監押政治犯的遺址，在現實與虛幻間，共同演繹一場追尋歷史、祈求平安、傳承希望的「遶境儀式」。

「拚場藝術撞擊piànn-tiûnn」團隊是由當代藝術家、編舞家、音樂製作人、樂團、服裝造型、建築師、漫畫家、文字工作者等跨領域的創作者，共同創作藝術作品的計畫。致力於重新演繹台灣的歷史與文化的計畫，過去的演出與展示，曾同時結合傳統廟會大仙尪神將，以及與工研院合作的科技連動裝置，讓傳統文化與現代科技同場演譯。

「拚場」團隊強調，這次協同台語創作搖滾樂團「拍謝少年」，透過收錄於2021年「歹勢好勢」專輯中，與電子樂國寶「三牲獻藝」合作的歌曲《出巡》，嘗試以音樂與影像創作為媒介，使跨領域當代藝術參與推動轉型正義工程。

「拚場」團隊表示，《出巡》MV故事取材自威權時代背景，由蔡寬裕為引子，在活過幽暗的威權時代之後，蔡先生現今在景美人權園區為遊客導覽時，數十年前的經歷仍歷歷在目。從當年受不義壓迫的政治犯、真實人物出發，召喚出幻想的勻境隊伍，為此不義遺址進行象徵儀式、安定善靈。

「拚場」團隊回顧，構思腳本時，團隊閱讀威權時期受難者的故事，深受蔡寬裕「要活下來，以便為後人說出真相」的意志而感動，因而邀其參與MV拍攝，將《出巡》虛構的概念，置入真人真事與其想傳達的信念。

屆齡90歲的政治受難者蔡寬裕數十年來接受過上百次訪問，拍MV倒是頭一回，他在拍攝過程中打趣的說「我沒想到拍一支片要動員這麼多人」蔡寬裕也提醒團隊，台灣曾發生這些黑暗的歷史，轉型正義是必要的，更表示他對台灣青年的行動力有信心。