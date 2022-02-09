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遠百竹北「魔王級停車場」連夜拆牆網叫好　業者回應了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲遠百竹北停車場不到一個月就「傷痕累累」，有民眾拍到業者正在微調。（圖／翻攝自Facebook）

記者蔡惠如／綜合報導

搶在農曆年前試營運的遠百竹北，在連假期間人潮不斷，商場人氣雖旺，其停車場設計卻也引發批評，開幕不到一個月，其停車場牆面就出現不少刮傷痕跡，被民眾戲稱是「魔王級停車場」，今（1／9）凌晨有網友於在地社團發照，拍到幾輛工程車正在拆除停車場牆面，讓網友留言叫好，對此遠百也低調表示「正在微調」，今天開店前就會恢復通行。

▲遠百竹北,竹北遠百。（圖／遠百提供）

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▲遠百竹北停車場設計引發民眾議論。（圖／遠百提供）

遠百竹北除了新店話題旺，停車場的設計近期也引發討論，因該建築為停八停車場的BOT案，幾乎每個樓層都設有停車場，雖停車場車道寬度符合雙向5公尺的法規，卻在試營運期間讓駕駛頻頻在牆面「累積刮痕」，疑是設計不良讓網友熱議。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲網友拍到停車場在凌晨開始進行拆除。（圖／翻攝自Facebook）

而今凌晨則有網友在「竹北遠百最新情報站」貼出照片，並留言：「大半夜的，拆牆嗎？」，照片中有工程車在停車場出入口，且拍到有部分圍牆已被拆除，顯示正在進行改善工程，也釣出大批留言表示「太好了，可以安心去逛了」、「能改善就是一件好事」。

對此遠百回應，針對消費者的反應會積極改善，目前於一樓出口方柱將以膠條與拆除側邊矮牆，以不影響整體結構的前提下，擴大車道寬度，而各樓層也會採取人工單向管制，並增加進出口管制來確保通行順暢，其牆面處理應會在今開館前完成。

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