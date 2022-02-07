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試營運1個月牆上全刮痕　遠百竹北停車場「2大魔王關」逼哭駕駛

▲▼不到1個月牆上滿是擦撞痕 遠百竹北停車場難倒駕駛（圖／翻攝自YouTube）

▲遠百竹北試營運不到1個月，停車場牆上充滿擦撞痕。（圖／翻攝自YouTube）

網搜小組／趙蔡州報導

遠東百貨竹北店1月試營運至今，每天都湧入了大量購物人潮，不過也因此衍生出不少爭議，像是有許多民眾批評「停車場設計不良」，彷彿在考驗駕駛的技術，稍有一點點不慎就會刮到車子，其中有牆面不到一個月已經滿是刮痕。對此，遠百竹北店已經在研議改善，目前則暫時以加派人力指揮車輛進出。

據悉，遠東百貨竹北店分別有一處地上停車場、一處地下停車場，地上停車場為莊敬二街公有停車場，總共7層樓共有800個停車位，地下停車場則是遠百私有停車場，地下2到4樓共有685個停車位，除了讓百貨公司購物人潮使用外，同時解決周邊商圈停車位一位難求的問題。

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遠百竹北店今年1月14日試營運至今，已經成為不少民眾購物、逛街消磨時間的好去處，不過臉書社團「竹北遠東百貨吃喝玩樂」有許多網友抱怨，遠百竹北店的停車場設計不良，會車及進出都相當容易A到別人或柱子，讓許多人形容「根本是在考驗駕駛技術」、「可以和板金廠合作了，生意一定很好」。

▲▼不到1個月牆上滿是擦撞痕 遠百竹北停車場難倒駕駛（圖／翻攝自YouTube）

▲地下停車場出口處的柱子，網友：「超考驗開車技術，絕對不能切西瓜」。（圖／翻攝自YouTube）

其中最多人抱怨的2個地方，其中1處是地下停車場出口，出口處有一個巨大柱子，由於車道非常狹窄，民眾通過除了注意柱子，還要觀察右側緊貼的牆壁，稍有不慎就會刮到。

另1處則是地上停車場的車道，由於停車場上下樓是同道雙向，但車道僅寬約5公尺非常狹窄，導致車輛會車非常困難，經常能看見車輛互相擦撞或是刮牆，其中有牆壁不到一個月幾乎都是刮痕，讓網友直呼超級誇張。

對此，遠百竹北店表示，會研議如何進一步改善動線，解決車輛進出停車場問題，目前則暫時加派人力疏導、指揮車輛進出。

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