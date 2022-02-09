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英劍橋研究：口罩「套上絲襪」防護力飆升7倍　勝過口罩支架

▲▼英研究發現戴口罩的人更具吸引力。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英研究發現，套絲襪可有效增加口罩密合度。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

除了穿搭，絲襪還有新功能。英國劍橋大學一項研究顯示，將絲襪套在口罩外，可大幅增加密合度，降低新冠病毒的吸入量達7倍之多，比橡皮口罩支架更能減少染疫風險。研究並未特別指定絲襪顏色或品牌，但科學家表示，對大眾而言，最困難的是要在大庭廣眾下，將絲襪套在臉部，且長時間佩戴也會感到不舒適。

根據《每日郵報》等外媒報導，劍橋大學這項研究經同行評審後刊登於學術期刊PLOS ONE的2月號中，將KN95口罩與外科口罩搭配7種不同「增加密合度」的方法，包含將耳掛繩成打結、將口罩兩側貼上布膠帶、用橡皮筋綁成口罩支架、用紗布塞住多餘空隙等，結果發現，不論是KN95或外科口罩，最有效的方法都是在口罩外部套上一層絲襪。

▲▼英國劍橋研究發現，在口罩外部套上絲襪可以大幅減少病毒吸入數量。（圖／取自PLOS ONE劍橋大學研究）

▲劍橋研究指出，套上絲襪能大幅減少病毒吸入數量。（圖／取自PLOS ONE劍橋大學研究）

研究顯示，受試者依各種方法分別進行了7分鐘的實測，模擬交談、點頭、轉頭、深呼吸等日常活動，套上絲襪可將KN95口罩的密合係數提高27.7，用於外科口罩則可提高7.2，整體相較於一般口罩戴法，最高可減少病毒微粒吸入量多達7倍。

不過，研究也發現，大部分的戴法都會讓人感到不舒服。例如，橡皮筋支架會向耳朵與臉部施加壓力，布膠帶會因為講話或流汗而脫落，且撕除時會導致臉頰疼痛。另外，即使加套的絲襪只有使用大腿部位那一段，也會讓受試者感到「非常不舒服」，除了說話困難外，在活動過程中絲襪會移位，有時還會被遮住眼睛。

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