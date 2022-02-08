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首例打高端皮膚癢獲5千元救濟　施打AZ後罹心肌炎也給7萬元

▲▼第21期公費疫苗預約今起開始施打，台北市政府在台北車站等多個地點開設中大型疫苗集中施打站，提供高端疫苗隨到隨打的服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠疫苗持續接種，第1劑涵蓋率已破8成。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

COVID-19疫苗持續接種，指揮中心統計，第1、2劑涵蓋率分別破8成、近7成5；另增3例經專家審議的疫苗不良事件獲受害救濟金，含1例死亡個案獲賠新台幣30萬元。

中央流行疫情指揮中心今天公布，昨天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種17萬5474劑，截至目前，疫苗接種人口涵蓋率第1劑81.9%、第2劑74.96%、基礎加強劑0.72%、追加劑則是24.22%。

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媒體在疫情記者會上詢問，最新的衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）審議結果，共有3案不良事件獲受害救濟。

指揮中心疫情監測組組長周志浩說，有個案施打疫苗後出現皮膚癢症狀，經委員討論後予以新台幣5000元醫療救濟金；依會議紀錄，這名個案施打高端疫苗。

指揮中心發言人莊人祥接著說明，另1名個案接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗後發生心肌炎，因醫學實證資料顯示，接種AZ疫苗28天內，心肌炎發生機率有上升現象，故核予救濟金7萬元。

莊人祥說，還有1案是施打莫德納（Moderna）疫苗，接種後隔天胸痛、全身痠痛與呼吸困難，最後因急性心肌梗塞與主動脈剝離等心血管疾病致死，經專家討論無法排除心肌炎的可能性，故核予救濟金30萬元。

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