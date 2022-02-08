冬奧「中日對戰」現場播抗日歌《保衛黃河》　陸網超嗨：不然呢？

▲女子冰球小組賽上，中國隊對戰日本隊 。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

6日的北京冬奧會女子冰球小組賽上，中國女子隊對戰日本隊時，現場背景音樂播放起抗日戰爭時期的歌曲《保衛黃河》，引發關注。

據《觀察者網》報導，女子冰球小組賽6日開展，中國隊迎戰小組賽第三個對手日本隊。期間，比賽現場播放了創寫於中國抗日戰爭時期的《保衛黃河》。

對此，大陸網友紛紛表示，「《義勇軍進行曲》（大陸國歌）半年前在東京回響不絕，那時候更解氣」、「不然呢？難道播放鬼子進村嗎？」。不過也有人指出，「不知道會不會被處罰。總感覺不太妙。雖然很嗨，但是奧運會不讓帶政治」。

▲中國隊最後獲勝。（圖／路透）

另外，在5日的俄羅斯隊對陣美國隊的女子冰球比賽的休息時段，賽場上響起了蘇聯經典歌曲《喀秋莎》。據悉，《喀秋莎》是俄羅斯愛國主義名曲，在民間被視作俄羅斯的「第二國歌」。

國際體育仲裁法庭2020年12月對俄羅斯大規模使用興奮劑一事做出裁決後，2022年12月16日前，俄羅斯運動員都不能代表國家參加大型國際賽事，也不得使用國旗和國歌。為此，俄奧委會2021年曾向國際奧委會建議允許在奧運會上使用《喀秋莎》代替俄羅斯國歌，但被國際體育仲裁法院拒絕。