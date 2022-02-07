陳歐珀建議龜山島BOT興建國際級飯店　網友：別鬧了！太扯了！

▲▼立委陳歐珀《臉書》提議龜山島BOT蓋國際級飯店，此言論遭受非議。（圖／擷取自陳歐珀《臉書》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

立委陳歐珀7日在臉書表示，世界級的12大酷島之一龜山島，風景優美不輸國外，若在兼顧生態環保前提下，政府以BOT與民間有效開發頭城五漁村及龜山島觀光廊帶，招商引資在島上設置國際級飯店，絕對能活絡地方經濟繁榮發展，也有助於我國朝觀光大國目標邁進。而網友紛紛熱議：「無腦」、「可以不要再鬧了嗎？」、「火山爆發大家一起陪葬嗎」？

龜山島BOT蓋國際級飯店惹來網友批判，陳歐珀辦公室回應，國內一次性的觀光亮點，如台中的高跟鞋教堂，熱度都無法持久，如果可以在兼顧環保與生態的前提下，找產官學研與環保團體一起討論，讓國家跟民間合作，就有機會攜手打造世界級的觀光景點。

立委陳歐珀7日《臉書》說：「隨著全球化發展，觀光業將成為世界上最大的產業，台灣物資有限唯獨不缺好山好水，拚觀光將是翻轉台灣經濟的好機會，就像自己的選區宜蘭有個世界級的12大酷島之一龜山島，每年湧入不少遊客，因為這裡風景優美不輸國外景緻，若在兼顧生態環保前提下，政府以BOT與民間有效開發頭城五漁村及龜山島觀光廊帶，招商引資在島上設置國際級飯店，形塑成觀光指標，國內外旅客到來絕對能活絡地方經濟繁榮發展，也有助於我國朝觀光大國目標邁進。」

結果陳歐珀的留言馬上被被網友質疑，有人大罵「無腦」、「太扯了吧，龜山島蓋飯店？亂七八糟！可以不要再鬧了嗎？」甚至有人直接開罵「你在開玩笑吧，到底為什麼會出這樣的立委？」、「真心的希望請你不要再代表民進黨出來選立委，這樣開發龜山島的提案應該就不會過」、「這個政見真的要讓人再考慮一下下次是否會再投給您了」…