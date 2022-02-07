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拿鐵買1送1、大美式22元！4大超商「開工咖啡優惠」在這裡

▲▼7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲4大超商開工日咖啡優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

長達9天的農曆春節假期結束了！今（7）天開工日，上班族先不要憂鬱，《東森新媒體ETtoday》整理4大超商咖啡優惠，大杯美式22元開喝、拿鐵買1送1、第2杯10元等，先手刀搶購囤起來，再進公司。

▲▼全家咖啡（圖／業者提供）

▲全家限時2天爽喝特濃美式、特濃拿鐵買1送1。

●7-11
7-11即日起至2月22日連17天「CITY系列任選享第2杯半價（以價低者折）」優惠，包括CITY CAFE、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶及氮氣飲品（不含CITY PRIMA精品咖啡、Espresso、精品濾掛咖啡，指定同品項開放線上寄杯）。

OPEN POINT行動隨時取加碼即起至明天推「買2杯CITY CAFE大杯美式咖啡搭配一個Mister Donuts（北海道乳酪甜甜圈/巧克布朗尼甜甜圈/水果瑪芬共3款任選）」，及「買2杯CITY CAFE大杯美式咖啡搭配Airwaves口香糖一包（39元系列指定品項）」，每組優惠價各為90元，相當於7折優惠。

●全家
全家今天（7）於隨買跨店取祭出「Let’s Café經典特濃美式、特濃拿鐵買1送1」優惠，每人、每日限購1組，一定要把握機會。

●萊爾富
萊爾富今起至2月13日連7天祭出會員限定「開工咖啡優惠」，凡購買大杯冰／熱美式或拿鐵享「同品項買30送30」，以大杯美式原價45元來算，搭配本次優惠等同於60杯只要花1350元，換算下來每杯只要22元就能爽喝。

●OK mart
OK mart今限時1天全門市「大杯莊園級美式、拿鐵同品項第2杯10元（需使用悠遊卡結帳）」，加碼喝「大杯莊園級美式、莊園級拿鐵同品項買6送6」及「中杯歐維氏醇濃可可飲同品項第2杯半價」等優惠。

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ET快訊
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