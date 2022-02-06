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新家馬桶污水倒灌　滿屋全是糞便菌！地方媽媽慘變禿頭畫面曝

▲▼澳洲單親媽住進新家卻發現房子的污水系統有問題，2個月前才經歷一次「污水淹沒」的慘況。（圖／翻攝自Facebook／A Current Affair）

▲澳洲單親媽住進新家才發現2個月房子前才經歷一次「污水淹沒」的慘況，導致她身心健康出現狀況，嚴重落髮。（圖／翻攝自Facebook，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

澳洲地方媽媽麥特（Brooke Van Der Maat）才剛買下位於昆士蘭的一座房產，沒想到，搬進來後她才發現這間房子污水系統「炸裂」，僅在2個月前屋內還曾被污水淹沒，在廚房、臥室的牆上等多處都發現了糞便細菌，影響到居住健康，她出現嚴重掉髮，只能暫時在院子搭帳篷讓8歲兒子有個地方住。

▲▼澳洲單親媽住進新家卻發現房子的污水系統有問題，2個月前才經歷一次「污水淹沒」的慘況。（圖／翻攝自Facebook／A Current Affair）

▲母子倆在花園庭院搭帳篷暫時棲身。

根據《太陽報》報導，澳洲退伍陸軍護理人員麥特是一名靠著退休俸生活的單親媽媽，她和8歲兒子奧斯卡（Oscar）2021年搬進新家，幾周後卻發現母子倆出現腹瀉、落髮的狀況，「我的頭髮都快掉光了，還有睫毛也是…這對我的心理健康非常不好。」前房客傳來的照片顯示，2個月前房子才剛經歷一場「污水倒灌」的浩劫，但前屋主之前完全沒有被告知，只說是房客沒關水龍頭所以浴室後方地毯上有個破洞，保證和下水道無關。

▲▼澳洲單親媽住進新家卻發現房子的污水系統有問題，2個月前才經歷一次「污水淹沒」的慘況。（圖／翻攝自Facebook／A Current Affair）

▲直到前房客傳來照片，麥特才知道入住的新家污水系統2個月前曾出現狀況，她用塑膠籃充當浴缸幫兒子洗澡。

一份健康安全顧問檢查報告證實，房子的很多區域都檢查出了糞便大腸菌，大部分是在牆壁，包含廚房、臥室的牆上。麥特說，「我被告知在室內呼吸並不安全，細菌在空氣中、所有框架、在磁磚下，基本上是房子裡的一切都被污染了。」於是她在院子裡搭帳篷，母子倆有家歸不得，奧斯卡在塑膠桶裡洗澡。

不動產經紀人則堅稱出售該物件之前與之後麥特都知道淹水問題。麥特為房子買了保險，並向CGU保險公司申請索賠，但公司表示因為是購屋前發生的損失故無法賠償，但從去年9月開始每周支付她300澳幣（約新台幣6000元）的臨時租屋費用，直到維修工程完成。

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