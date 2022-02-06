虎年開運方位曝光！3招添財、催旺事業　9枝紅花可求子加薪

▲命理專家公開2022年開運吉位。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

新年到來，大家都盼能有一個新氣象，規劃改變家中的擺設佈置，知名塔羅牌老師艾菲爾則公開2022年的開運方位，並分別點出開運撇步，提供民眾參考。

一、2022年正財位「東北方」

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艾菲爾老師表示，在財位擺放發財樹等常綠植物，以葉大、葉厚的綠植物為主，另可放置發財水或招財的擺設，像是貔貅、金蟾、紫水晶洞，或是將沙發放在財位，如此一來，一家人坐在沙發上聊天時，可常沾染財氣，飯桌放在財位上則象徵衣食無憂。

▲催旺吉位有望升官。（示意圖／取自免費圖庫shutterstock）



二、2022年武曲位「西北方」

艾菲爾老師指出，六白武曲星飛臨西北方，此方位代表偏財位，因其又代表技術性、勞動性或經常要外出走動的工作，文職以外的工作者可做為催旺事業運使用，可擺放藍色、黑色水晶或貔貅、金蟾助運。

三、2022年喜慶位「正南方」

艾菲爾老師表示，可在自己房間的正南方或住家正南方的房間內，多擺放紫、紅色的飾物來催旺，用來接九紫吉氣。如果是戀愛許久卻婚期未定的人，可在喜慶位放置四盆植物及九枝紅花，若是有生子計畫或想升職加薪，也可用此方式催旺。

▼在吉位擺放發財小物可催旺運勢。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

