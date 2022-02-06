板橋重慶路人行道成機車捷徑　外送員直直衝「與行人爭道」

記者游宗樺／新北報導

為改善人行道空間，新北市政府在2021年3月時，將重慶路一帶約200公尺的人行道做改善工程，將機車停放的機車彎做出，讓行人的空間變大，孰料工程在10月完工後，寬敞的人行道變成機車的「專用道」，民眾及外送員的機車在人行道穿梭，與來往的行人擦身而過，當初改善工程的美意大打折扣。

▲外送員將機車騎上人行道，與來往行人穿梭而過。（圖／記者游宗樺攝）

依據原先的道路規劃，從中山路沿著重慶路到館前東路一帶，約200公尺長的人行道寬約1.5公尺，由於原先人行道路邊規劃有機車格，壓縮行人行走空間，新北市政府新建工程處為改善人行動線，將人行道拉寬做機車彎，分開機車與行人的動線。

▲由於重慶路沿路有許多店家，每逢午、晚餐時段，便可見到外送員將機車騎上人行道。（圖／記者游宗樺攝）

但工程完工後，寬闊的人行道卻讓機車更容易在上面騎乘，加上沿路有許多店家，不少民眾、外送員貪圖方便，直接在人行道上騎車，尤其是午、晚餐尖峰時段，更可見到外送員的機車高速穿梭行人間，不但危險也讓改善工程失去意義。

新北市新工處公務科湯姓股長表示，該人行道改善工程原先是為了讓行人環境更友善，在2021年3月底施工，在同年10月中旬完工，除了新設立機車彎，還種一些楓香樹造景，但人行道拓寬並非是讓機車可以在上面騎乘，這並非工程原意，機車不應該騎在人行道上，會請警方加強查緝。同時待縣民大道南側的機車停車場完工後，期待能減緩重慶路的機車停車需求。

警方表示，人行道禁止騎乘機車，違反規定將依《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第6款，處以600至1800元罰鍰，並記駕駛人違規點數1點，將會對該路段加強巡視，避免行人通行空間遭機車壓縮，維護交通安全。