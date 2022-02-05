日本皇室為什麼「不用當兵」　網揭關鍵：會被認為是帝國主義復興

▲日本皇室成員為什麼不用當兵，在PTT上引發討論。圖為德仁天皇。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

同樣都是君主立憲國家，英國王室的男性成員，生涯履歷幾乎都有當兵的歷練，象徵王室捍衛國家的決心，相較之下日本皇室在當兵的履歷上，卻大多是空白的。就有網友在PTT上發問，日本皇室為什麼不用當兵，引發許多網友的討論。

原PO在PTT八卦板發表示，英國王室的男性成員一直都需要當兵，甚至必要的時候，還必須要去前線，雖然未必真的出任務，但是王室成員當兵，也代表將來的君主，有捍衛國土、保護國民的決心。

原PO說，可是日本的皇室成員卻不用當兵，在皇室工作之外，就潛心在自己的專業領域上，像是退位的明仁天皇，就是鰕虎魚方面的專家，還發表論文著作，君主一點都不尚武，這樣會給國民帶來保衛國土的決心嗎？有沒有日本皇室成員都不用當兵的八卦？

▲英國的威廉王子，不但當過兵，還是直升機的飛官。（圖／達志影像／美聯社）



網友在推文中回應表示，「現在日本皇室要是當兵，某個國家就會發瘋」、「戰前每個男性皇族都參過軍好嗎 是被老美GHQ搞掉的」、「去當兵就被認爲是帝國主義復興阿」、「去軍隊過水一下是歐洲皇室、貴族的傳統」、「英國是封建傳統要以身作則」、「北白川能久 病（戰）死，他弟弟貞愛王受傷」。

據了解，日本皇室成員在二戰之前也有從軍的經歷，像是1895年在台灣戰死（一說病死）的明治天皇皇叔「北白川宮能久親王」，就曾赴普魯士軍校深造，並在軍中擔任到中將近衛師團長，直到日本戰敗，被美國佔領後，才終止皇室成員當兵的傳統。