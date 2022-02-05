差11歲師生戀！大馬34歲女教師羞嫁「曾經的學生」　甜蜜婚照曝光

▲馬來西亞女教師嫁給自己曾經的學生。（圖／翻攝自TikTok／@anieshashim）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞34歲的新婚女教師安妮絲（Anies Hashim）最近在網上大方秀出她與小鮮肉丈夫的結婚照，聲稱丈夫比自己小了11歲，還自曝丈夫過去曾是她的學生，引起網上熱議。

@anieshashim Jodoh Allah itu sememangnya tak pernah dapat kita duga. Allah aturkan adalah yang terbaik buat hambaNya. May Allah ease me on my 2nd marriage This to this - Hisokaswildcard

綜合當地媒體報導，安妮絲最近上傳了她的結婚照，與網友們分享她與1999年出生的丈夫最近結成了夫妻，而且丈夫過去在中學時期還曾是她的學生。不過安妮絲強調，她並不是在丈夫求學時期就和丈夫交往，而且在丈夫高中畢業後，他們還斷了聯繫一陣子。

原來，安妮絲過去曾有一段婚姻，而且還與前夫育有2名兒子，可惜這段婚姻最終卻以離婚收場。2020年底，安妮絲與丈夫在一場同學會上重逢，沒想到丈夫卻因此對她產生愛慕之情，隨後在去年6月鼓起勇氣向她告白，並在4個月後決定閃婚。

安妮絲表示，她過去從未想過自己有一天會嫁給曾經的學生，但她認為「上天為我們安排的緣分一定是最好的」。影片在網上曝光後，瞬間吸引了不少網友的注意，並大方給予祝福，「只要是真愛，年齡不會是個問題」、「希望你們一直幸福恩愛下去」。也有網友開玩笑地指出，「現在應該有很多男生要返校去找以前喜歡的老師了吧」、「女孩們別著急，說不定你的未來丈夫高中都還沒畢業呢」。