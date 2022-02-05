「紅豆湯偷加符水」婆婆端給大嫂喝　她直擊狂抖：上面有生辰八字

▲婆婆狂討八字，背後原因超恐怖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



網搜小組／劉維榛報導

「遇到這種神婆該怎麼辦啊？」一名人妻透露，婆婆最近來討她與孩子的八字，讓原PO困擾不已，因為原PO曾親眼瞧見婆婆把符水倒入紅豆湯中，接著再端給大嫂吃，似乎要化解婆媳糾紛。文章貼出後，網友刷新三觀，建議不如照給八字，但給錯誤資訊，「給假的八字囉，她也不知道！」

一名女網友在臉書《靠北婆婆2.0》表示，與老公婚前並沒有合八字，就選擇結婚登記，怎料婚後，婆婆頻頻來問原PO的生辰八字，而背後原因讓人瑟瑟發抖。

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「我是沒給...因為婆婆有前科！」原PO緩緩道來，某次婆婆與大嫂有爭執，迷信的婆婆竟偷偷燒不明符咒，再加入甜湯裡，「我親眼看到婆婆拿了一道符，上面有生辰八字還有大嫂的名字，燒完之後弄符水倒在紅豆湯裡面要給大嫂喝...有夠可怕的。」

不僅如此，原PO也曾經直擊，婆婆拿著原PO老公的生辰八字去宮廟作法，「因為婆婆覺得我老公不乖，不聽她的話，有夠可怕的啦～雖然法事做完，我老公好像也還是一樣。」

如今婆婆一直來問八字，讓原PO感到苦惱，「真的很煩人耶！這幾次之後我都沒吃過婆婆端來的東西，誰知道裡面會不會加了什麼」，最後原PO也崩潰拋問，「如果婆婆跟你要你跟孩子的生辰八字，大家會給嗎？」

文章曝光後，底下網友咋舌建議，千萬不要給八字，「直接跟婆婆說，不會給八字，或者回答她不知道，娘家爸媽也不知道，請她不要再問了」、「說出生時晚報戶口，都不記得真正的生辰八字」、「給假的八字囉，她也不知道」、「跟婆婆互換生辰八字，如法炮製一碗燒符的紅豆湯給婆婆喝，端到面前說喝下去這樣我們關係才會好」、「比神棍還厲害～胡搞瞎搞」。

▼婆婆燒符水給大嫂喝，行徑讓人發抖。（圖／翻攝靠北婆婆2.0）

