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走過家暴獲獎助完成學業　江旻哲立志當社工師庇護幫助他人

▲▼走過家暴、來自單親家庭的江旻哲，感恩羅東博愛醫院獎助，他更立志做社工師回饋社會。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

▲▼走過家暴、來自單親家庭的江旻哲，感恩羅東博愛醫院獎助，他更立志做社工師回饋社會。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）。

記者游芳男／宜蘭報導

羅東博愛醫院長年來辦理獎助學金的初心，是期望讓善意持續循環與傳遞，以為社會創造更多正向的能量，其中受惠的江旻哲來自單親家庭，因家中經濟困難，他必須透過獎學金才能稍稍紓解他的工讀壓力、完成學業。已錄取政大社工研究所的他表示，選擇社工，是期許未來結合所學，從一個接受各式恩惠的人，蛻變為一個手心向下、幫助弱勢群體的社會工作者。

▲▼走過家暴、來自單親家庭的江旻哲，感恩羅東博愛醫院獎助，他更立志做社工師回饋社會。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

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羅東博愛醫院指出，江旻哲的父母在他8歲時離婚，離婚前，母親承受父親長期家暴，除了持有重大傷病卡之外，也罹患乳癌與糖尿病，並持續治療憂鬱症至今，2021年更診斷出帕金森氏症，且病情急速惡化，讓整個家庭的醫藥支出居高不下。旻哲的兩個哥哥，在照顧母親之餘同時要負擔各自的家計，已無餘力多負擔江旻哲的學費支出，因此，旻哲自高中起便透過保持優異成績以申請獎助學金，並藉由半工半讀完成學業。即便家中經濟壓力沉重，旻哲已仍順利通過甄試，錄取國立政治大學社會工作研究所。

▲▼走過家暴、來自單親家庭的江旻哲，感恩羅東博愛醫院獎助，他更立志做社工師回饋社會。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

江旻哲表示，求學期間，單憑一己之力要順利完成學業，實屬不易，一路上感謝周遭人與羅許基金會的支持，讓他可以在艱困的求學路上勇往直前。因他牢記成長以來接受許多人的幫忙，因此，選擇就讀社會工作相關領域的研究所，期許自己未來結合所學，從一個接受各式恩惠的人，蛻變為一個手心向下、幫助弱勢群體的社會工作者。

羅東博愛醫院表示，也許因為經歷家暴的經驗，江旻哲期許自己未來成為社工師，並能為遭受同樣挫折的家庭提供庇護與幫助，這也呼應院方長年來辦理獎助學金的初心：期望讓善意持續循環與傳遞，以為社會創造更多正向的能量。

羅東博愛醫院獎助學金致力於培植縣內清寒優秀學子，自2012年開辦至今，受惠人次達1,237位，累計頒發金額超過600萬。而獲獎人之一的江旻哲，更是透過獎學金才能稍稍紓解工讀壓力、完成學業。

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關鍵字：

宜蘭江旻哲社工師羅東博愛醫院獎助學金

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