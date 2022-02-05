現役軍人1年內「狂發6張露鳥照」到推特！還不限瀏覽　被逮後GG了

▲阿傑將裸照上傳到網路上，被依法判拘役40日。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／新北報導

一名現役軍人「阿傑」（化名）日前將自己的裸照上傳到推特上，讓該網站上的網友們都可以自由瀏覽其裸照，警方發現其誇張的行徑後，將其移送法辦。對此，新北地院審理後，依法判阿傑拘役40日，得易科罰金。

判決指出，年僅20歲的阿傑是現役軍人，但他明知道在網路上散播猥褻圖片，於客觀上足以滿足他人性慾，卻仍是基於散布猥褻圖片之犯意，在一年內於推特個人版面上傳了4次，足以刺激或滿性慾、並引起普通一般大眾羞恥或厭惡的照片6張。另外，阿傑不僅將照片放到網路上供不特定多數人瀏覽，也沒有進行適當的隔絕措施。

阿傑被捕後，於警詢、偵查時均對案情坦承不諱，且又有裸露生殖器的截圖6張足以佐證，可見阿傑的自白與事實相符，其犯嫌應勘認定。對此，法官認為，阿傑的行徑已經明顯破壞社會善良風俗，而且也對社會產生了負面之影響，所為實屬不該，惟念其犯案後始終坦承犯行，犯後態度堪稱良好。

法官審酌阿傑的犯罪目的、犯罪動機、手段、方法、智識程度、家庭經濟狀況、為現役軍人等一切情狀後，依犯以網際網路張貼猥褻照片供人點選瀏覽之方法供人觀覽，判處他拘役40日，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。

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