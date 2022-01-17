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社會 社會焦點 保障人權

針孔偷拍未成年外甥女洗澡　水電工判無罪！法官搬國語辭典解釋

▲桃園市嚴姓男子今年6月間在桃園區某服飾店，見女子進入更衣室試穿衣服時，持手機偷拍被發現報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北市洪姓人父利用三代同代同住，竟在浴廁偷裝針孔攝影機，連未成年外甥女也入鏡，但法官認無罪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市從事水電工洪姓人夫，利用家中三代同堂，竟在浴廁裝設針孔攝影機，偷拍數月，經檢視記憶卡後，發現7張記憶卡不僅有小姨子被偷拍，連岳父、女兒等8人裸露畫面全入鏡，洪男遭判處徒刑5月，易科罰金30萬，至於偷拍未成年外甥女部分，法官認外甥女沐浴中，並非滿足性慾而為，難認有構成猥褻行為，故判無罪。

2019年12月4日，洪男妻子抬頭看廁所天花板，驚見攝影器材並打開檢視，赫然發現多段影像有妹妹及她小孩裸露性器官畫面、繼續查看，令人瞠目結舌的畫面竟映入眼簾，沒想到丈夫連岳父及自己小孩、家教等共8人都入鏡，多達7張記憶卡。她立刻將丈夫誇張行徑說出，偷拍犯行才因此曝光，妻子也因此離婚。

洪男則被依妨害秘密罪、兒童及少年福利與權益保障法等罪起訴，但其妻、岳父等與他和解並撤回告訴，而小姨子則向法官表示，「我沒想請求任何賠償，雖然與姊夫和解了，但也絕對不會原諒他。」　洪男因此被依妨害秘密罪，判處有期徒刑5月，易科罰金30萬。

由於未成年外甥女、外甥也遭偷拍，洪男被依涉犯《兒少性剝削防制條例》起訴，而法院審理期間，他們具狀撤告，但該法屬公訴罪因此無法撤回。

士林地方法院法官認，《兒少性剝削防制條例》第36條第2項，使兒童或少年被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品，而「猥褻行為」是必須滿足性慾，但參照《國語辭典》，沐浴是用水除身上汙垢，是人類的一種個人衛生活動，不分老少、性別，幾乎每天都會洗澡，以維持身體乾淨，包括上廁所，也都是維持生活的基本行為，因此難以認定沐浴、如廁屬「猥褻行為」，故認洪男偷拍行為，與構成要件不符，故判無罪。

因此，檢察官則認，如果偷拍者的癖好就是專門拍攝兒童或少年沐浴、如廁，而終其目的就是為了滿足自己性慾，那如果根據法官所解釋的，則失去對保護懵懂無知的兒童、少年目的，等收到判決後，將研議是否上訴。

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