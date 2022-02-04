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重案回顧／「播種之狼」顏永泰超變態　押妙齡女餵毒供5男性侵

記者張君豪／台北報導

當年震驚社會的「播種之狼」顏永泰橫行雙北市，以各種手法性侵年輕女子引發社會震驚，其中最恐怖的就是發生在2008年8月間、「鴻泰轎貨車出租公司」因朱姓男子租車不還糾紛，車行老闆委託顏永泰與親弟顏永祥率眾擄走朱男毆打，朱男被逼簽下6萬元本票後離去籌款，朱的女友遭顏姓兄弟檔脅迫當人質。

▲2007年起橫行雙北市的淫魔雙人組顏永泰、盧鵬天犯罪集團在2009年遭刑事局偵二大隊逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲2007年起橫行雙北市的播種淫魔顏永泰及共犯，2009年遭刑事局偵二大隊逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

不料這起看似暴力押人討債的戲碼卻嚴重變調，女被害人被押到新北市中和連城路某檳榔攤鐵皮屋內，不但被餵食毒品控制行動，顏永泰還命令在場其他5男性侵，其中2人還是未成年的中輟生，過程宛如日本A片情節，後來被害女子趁隙傳簡訊給家人求救，警方緊急攻堅救人。

▲2007年起橫行雙北市的淫魔雙人組顏永泰、盧鵬天犯罪集團在2009年遭刑事局偵二大隊逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲上圖為當年刑事局發布的查緝專刊。（圖／資料畫面）

根據警方回憶，當時該車行老闆徐揚勝委託「播種之狼」顏姓兄弟檔幫忙協尋租車不還的朱姓男子，朱男當天被押回毆打後，除了積欠3萬餘元租車費用外，顏嫌還要朱男支付5萬元尋車費，但朱男身上並無這麼多現金、被逼簽下6萬元面額本票、並命令限期籌款償還。

朱男女友則因租車時作保，慘遭黑心車行老闆徐男拘禁，這名年僅20多歲的妙齡女子就這樣慘遭車行老闆及播種之狼顏永泰等人凌虐施暴，該女事後向警方控稱，她被留置在車行內被徐男餵食K毒精神恍惚，在被顏姓兄弟檔及手下開車押往中和區連城路某檳榔攤後方鐵皮屋拘禁。

顏永泰看該女頗有姿色，將女子拘禁在鐵皮屋內後還大方向檳榔攤老闆推薦「這個女的讚！你參考一下！」之後將趁被害女子吸K神智不清狀態下，命令胞弟及另名小弟、還叫來兩名未成年中輟生進入鐵皮屋中，5人強逼被害人幫口交，「不聽話就把你賣到國外去」、「讓你一輩子都下海賺錢」。

被害女子見5男來勢洶洶，慘遭餵毒性侵，遭警方救出時幾乎精神崩潰，痛哭「真的很害怕被他們殺害！」所幸這群惡狼施暴後到前方檳榔攤聊天抽菸，被害人趁隙撥打電話給胞兄大呼救命、幫忙報警，並以簡訊傳送檳榔攤所在地點及窗外景色，讓警方得以順利救出被害人。

其中涉案的一名未成年中輟生，雖然因本案入少年監護所收容，但他供稱無意性侵女子，只是因泰哥等人威逼「不做試試看」，深怕遭圍毆才會硬著頭皮性侵被害人，但他入所前都還不知泰哥真正身分，直到看到新聞報導後才知道泰哥，在觀護所內提出緊急陳情指控，讓顏永泰罪加一等。

顏永泰及共犯盧鵬天在2009年6月被捕後，警方依規定通知被害人前來指認，女被害人隔著偵訊室單向玻璃確認犯嫌身分，當場痛哭飆罵，「這種禽獸不如的人！為什麼不直接死一死！以免後續還有女生受害！」

事後顏永泰因涉他案、性侵多名被害人遭判刑20年，本案遭判處13年徒刑，其胞弟中涉及本案教唆輪姦被害人被判刑9年6月，同案共犯邱男、古男遭判刑5年、4年5月，車行老闆也因私行拘禁罪遭判刑1年2月徒刑。

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