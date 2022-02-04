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參訪警局強化社會領域學習　小學生大喊長大要當波麗士

▲▼楠梓區翠屏國小為強化社會領域學習，日前特地安排學生前往楠梓警分局參訪。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼楠梓區翠屏國小為強化社會領域學習，日前特地安排學生前往楠梓警分局參訪。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

楠梓區翠屏國小為強化社會領域學習，融合理論於實務經驗，藉由學童的個人體驗，激發思考與創造力，特別於日前到楠梓分局參訪，了解警察的工作內容，讓參訪的學童紛紛大喊：「以後也想當一名警察保護民眾」。

120名翠屏國小3年級學生步行到楠梓分局，並由副分局長黃自立、行政組組長羅榮忠親自於門口迎接。而參訪的首站，就是小學生們最期待的警用裝備介紹，包含平日執勤使用的手槍、警棍、盾牌、防彈衣、無線電等，讓在場的小學生無不嘖嘖稱奇，現場導覽員警亦解釋警察的用槍時機，並非像電影中那樣，不顧民眾安全隨意開槍。

▲▼楠梓區翠屏國小為強化社會領域學習，日前特地安排學生前往楠梓警分局參訪。（圖／記者吳世龍翻攝）

而警用車輛的展示也讓來訪的師生們看得目不轉睛，車上所裝的無線電、蜂鳴器、警示燈及戒具，由員警一一解說其功能，讓大家看到這些有關警察的人、事、物，都感到非常好奇及新鮮，這才了解原來警察工作是如此的重要。

接著再由偵查隊鑑識小組警務員，親切地向學童們解說指紋採證與認識毒品包，並準備有獎問答活動，小學生們熱烈地舉手搶著回答，玩得十分開心；學童們亦參訪勤務指揮中心，並實地演練抽呼線上警組與警力派遣，了解撥打110報案後，警察是如何傳遞報案訊息給第一線的執勤員警。

▲▼楠梓區翠屏國小為強化社會領域學習，日前特地安排學生前往楠梓警分局參訪。（圖／記者吳世龍翻攝）

翠屏國小學的學務處林主任於參訪後，頒發感謝狀予楠梓分局，感謝分局同仁精心準備導覽內容，讓這群可愛的學童們可以瞭解更多對於治安、交通及警察工作的內容，深化社會領域課程的學習，寓教於樂，讓學童們滿載心得而歸，非常具有教育意義。

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