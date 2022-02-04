高美館推典藏主題展《感知棲所》　呈現南方文化記憶

▲▼高雄市立美術館日前推出典藏展《感知棲所》。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市立美術館日前推出以2019至2020年之新入館藏為策展主軸的典藏雙展覽《來自大地的祝福》與《感知棲所》。其中《來自大地的祝福》自開展後廣受大眾好評，而去年末時刻壓軸登場的《感知棲所》也於日前正式開展，透過富有南方風土、歷史軌跡與文化視野的「大南方South Plus」多元面向，呈現台灣藝壇的關鍵藝術家作品共39件。

高美館館長李玉玲表示，美術館自2017年轉型法人，在文化部前瞻計畫以及高雄市政府的典藏經費資源挹注下，高美館得以「大南方」理念，透過「關鍵典藏」為策略，展開蒐藏計畫，並定期舉辦關鍵典藏展覽，與觀眾朋友分享新入藏成果。對於2019至2020年的典藏策展，李館長說明，此次是由「人與土地如何共生」的提問為起點，規劃了捐贈展、主題展兩檔展覽，探索南方文化語境，主題展《感知棲所》從高雄、台灣的土地出發，通過「風土」、「轉譯材質」、「移動」三個層次，進而展開高美館大南方關鍵典藏的文化軸線。

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《感知棲所》一展呈現李明則、李俊賢、林惺嶽、林鴻文、拉黑子．達立夫、洪根深、侯淑姿、徐永旭、陳順築、葉竹盛、澎葉生（Yannick Dauby）、蔡佳葳＋慈仁建塘（Tsering Tashi Gyalthang）、劉啟祥、劉耿一以及賴純純等15組關鍵藝術家之作品，展覽自即日起於高美館104展覽室展至3月27日，邀請市民朋友運用假期前往高美館欣賞藝術家的精采創作。