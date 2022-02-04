重案回顧／酒駕撞死黃暐瀚母！美髮師狂喊：很懊悔　1理由獲減刑

▲台中美髮師方兆杰酒駕撞死名嘴黃暐瀚母親。（圖／翻攝方兆杰臉書）

記者陳韻如／台北報導

美髮師方兆杰2021年5月連續2天酒駕，撞死名嘴黃暐瀚的母親，且他肇事後第一時間竟是去買酒，企圖湮滅酒駕事實，引起社會撻伐。據悉，方兆杰當天在KTV豪飲43杯威士忌，結束後堅持開車離開現場，過沒多久就高速撞上外出買東西的黃暐瀚母親，還拖行長達50公尺，黃母傷重不治。方兆杰事後因符合自首要件，二審法官判處他4年6個月徒刑。

回顧案情，30歲的方兆杰2021年5月4日凌晨先是因酒駕闖紅燈遭到警方攔查，隨後因酒測值超標被帶回警局製作筆錄，同日上午11時許離開警局。豈料，事隔不到12小時，他又與朋友到KTV狂歡，席間豪飲43杯威士忌後，隔日凌晨3時許堅持開車離開，卻超速撞上外出買東西的黃母。

▲方兆杰事後不斷打悲情牌，狂喊自己已深刻反省，最終因符合自首減刑規定獲緩刑。（圖／記者鄧木卿攝）

誇張的是，方兆杰肇事後第一時間竟是跑到附近超商買酒，企圖湮滅自己酒駕的事實，最終遭到羈押禁見。不過，他在羈押2個月後提出撤銷羈押聲請，強調自己每日抄寫心經迴向給死者，已深刻反省、非常懊悔，「尤其目前無法親自向被害者家屬再次致歉，僅能靠重病的父親代自己向被害者及社會大眾致歉，真的覺得自己非常不孝」。

此外，方兆杰還說，因案發前幾日心情非常不好，所以才會喝酒，已知道自己鑄下大錯，希望和解盼法官能停止羈押，讓他出去賺錢，以行動彌補歉意，惟遭到駁回。

法院審理後，依酒駕致死罪嫌將方兆杰判刑5年4個月，而至於前一次的酒駕，則判處3個月徒刑，得易科罰金18萬元。方兆杰不服提出上訴，而二審法官審理後認為，方兆杰在警方到場後便坦承自己肇事，且酒測是在他自首後實施，因此符合自首減刑規定，最終撤銷一審判決，改判4年6個月徒刑。全案仍可上訴。