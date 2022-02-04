　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

重案回顧／酒駕撞死黃暐瀚母！美髮師狂喊：很懊悔　1理由獲減刑

▲▼(無碼版)台中美髮師方兆杰酒駕撞死名嘴黃暐瀚母親。（圖／翻攝方兆杰臉書）

▲台中美髮師方兆杰酒駕撞死名嘴黃暐瀚母親。（圖／翻攝方兆杰臉書）

記者陳韻如／台北報導

美髮師方兆杰2021年5月連續2天酒駕，撞死名嘴黃暐瀚的母親，且他肇事後第一時間竟是去買酒，企圖湮滅酒駕事實，引起社會撻伐。據悉，方兆杰當天在KTV豪飲43杯威士忌，結束後堅持開車離開現場，過沒多久就高速撞上外出買東西的黃暐瀚母親，還拖行長達50公尺，黃母傷重不治。方兆杰事後因符合自首要件，二審法官判處他4年6個月徒刑。

回顧案情，30歲的方兆杰2021年5月4日凌晨先是因酒駕闖紅燈遭到警方攔查，隨後因酒測值超標被帶回警局製作筆錄，同日上午11時許離開警局。豈料，事隔不到12小時，他又與朋友到KTV狂歡，席間豪飲43杯威士忌後，隔日凌晨3時許堅持開車離開，卻超速撞上外出買東西的黃母。

▲▼酒駕撞死黃暐瀚母親，台中賓士美髮師。（圖／記者鄧木卿攝）

▲方兆杰事後不斷打悲情牌，狂喊自己已深刻反省，最終因符合自首減刑規定獲緩刑。（圖／記者鄧木卿攝）

誇張的是，方兆杰肇事後第一時間竟是跑到附近超商買酒，企圖湮滅自己酒駕的事實，最終遭到羈押禁見。不過，他在羈押2個月後提出撤銷羈押聲請，強調自己每日抄寫心經迴向給死者，已深刻反省、非常懊悔，「尤其目前無法親自向被害者家屬再次致歉，僅能靠重病的父親代自己向被害者及社會大眾致歉，真的覺得自己非常不孝」。

此外，方兆杰還說，因案發前幾日心情非常不好，所以才會喝酒，已知道自己鑄下大錯，希望和解盼法官能停止羈押，讓他出去賺錢，以行動彌補歉意，惟遭到駁回。

法院審理後，依酒駕致死罪嫌將方兆杰判刑5年4個月，而至於前一次的酒駕，則判處3個月徒刑，得易科罰金18萬元。方兆杰不服提出上訴，而二審法官審理後認為，方兆杰在警方到場後便坦承自己肇事，且酒測是在他自首後實施，因此符合自首減刑規定，最終撤銷一審判決，改判4年6個月徒刑。全案仍可上訴。

99元就能買到超時髦風衣洋裝

ET快訊
美女主播秀豪乳　過年「解鎖成就」驚呼：感覺太棒了
蕭淑慎尪突PO「手抱男嬰合照」：是時候公布了！　網刷一排恭喜
被男友解放變慾女！女校長轉當性愛教師　狂睡250男40女
中華代表團進場　NHK主播「再次稱台灣」
黃郁婷穿中國隊服「沒分國籍」　女星傻眼怒罵：那國手是在比什麼
快訊／大樂透1.86億獎落雲林！　彩券行不敢置信：以為是詐騙
快訊／中華女足多人確診　蔡英文下令了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／女晚間突墜落左營月台！火車下一秒經過　她躺車底下逃死

157公分小隻馬帥騎重機　因為喜歡「這種」感覺

重案回顧／酒駕撞死黃暐瀚母！美髮師狂喊：很懊悔　1理由獲減刑

除夕拋家玩4天！台南人妻回家驚見「夫輕生亡」淚崩：有邀你一起

騎士拍車窗借200加油　駕駛掏錢驚覺遭騙…揮拳下場曝

宅男玩交友軟體砸30萬連手都沒牽到　台中公布爭議業者

快訊／民眾晚間入侵「內灣線鐵軌」！區間車撞擊　命危緊急送醫

囂張小三「庭上約人妻3P」！她加碼嗆：民法告我啊　願望秒被滿足

台中逾3千公尺山難遺體吊不下來　消防嘆「登山都難何況救援」

台南工人「啤酒混藥酒」騎車被抓！法官一查傻眼：第8次酒駕

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

女子闖紅燈對向警察亮燈追　騎士見「現世報」笑喊：水啦！

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

技術考驗！騎經嘉義義仁吊橋　高空會車超驚悚...踩空秒GG

羊群排排站～Q彈屁屁手感絕佳　開箱新疆傳統牛羊市集超壯觀！

快訊／女晚間突墜落左營月台！火車下一秒經過　她躺車底下逃死

157公分小隻馬帥騎重機　因為喜歡「這種」感覺

重案回顧／酒駕撞死黃暐瀚母！美髮師狂喊：很懊悔　1理由獲減刑

除夕拋家玩4天！台南人妻回家驚見「夫輕生亡」淚崩：有邀你一起

騎士拍車窗借200加油　駕駛掏錢驚覺遭騙…揮拳下場曝

宅男玩交友軟體砸30萬連手都沒牽到　台中公布爭議業者

快訊／民眾晚間入侵「內灣線鐵軌」！區間車撞擊　命危緊急送醫

囂張小三「庭上約人妻3P」！她加碼嗆：民法告我啊　願望秒被滿足

台中逾3千公尺山難遺體吊不下來　消防嘆「登山都難何況救援」

台南工人「啤酒混藥酒」騎車被抓！法官一查傻眼：第8次酒駕

愛滋病鬼父性侵「8歲女兒」　媽媽竟向法院請求寬恕

對準虎年正財位　3擺設招來「新年財」！專家曝這款錢母更有效

快訊／女晚間突墜落左營月台！火車下一秒經過　她躺車底下逃死

踩離合器超累！他不解「手排為什麼好玩」網：讓車子聽你的話

「胖嘟嘟萌幼幼」山區被撿到　回家喝奶醉倒！網：又來個詐騙集團

「開6帳戶無痛存錢」小資女激推超有用！眾點頭+1　曝選帳戶技巧

65%物流業堅信今年全球供應鏈狀況不會好轉　甚或更加惡化

冷空氣最強時段來了！西半部探12度　「周一變天」鋒面挾雨彈報到

台籃最強控衛　蔣淯安成英熊「真大腿」MVP

初五「迎財神」吃餃子可旺財　習俗禁忌一次看

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

社會熱門新聞

快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

初二訂年菜！雲林超過20人上吐下瀉　餐廳業者回應了

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

國中女遭繼父拉頭撞牆　鄰：每晚都挨餓

妻：女鬼跟你睡　人夫崩潰求離婚

牌桌上「狂輸1260萬」求免還　1理由他告贏了

全家咖啡買1送1！他買4杯只喝到1杯怒求償：賠我630

正妹行員棄鐵飯碗　轉戰汽車業務收入曝

「台中老大」剛出獄又性侵殺死少女　頭七認罪了

除夕拋家玩4天！台南人妻回家驚見「夫輕生亡」淚崩

穿全新袈裟化緣遭趕　他暴怒：要做那麼絕？

囂張小三被逮　庭上竟約人妻3P

初二吃大餐20人上吐下瀉　餐廳退費包紅包登門致歉

51歲運將街頭爆摔　完勝24歲騎士

更多熱門

相關新聞

酒駕上路　男騎車「轉彎不打燈」漏餡被逮

酒駕上路　男騎車「轉彎不打燈」漏餡被逮

過年前夕，台北市文山區有名男子酒後騎車上路，但因轉彎未打方向燈，遭警員發現有異，上前盤查，發現他身上飄出明顯酒味，經酒測後數值高達0.44mg/l，立即將他上銬帶回，全案將依《刑法》公共危險罪嫌偵辦。

騎電動單車喝酒全初四了！彰化半小時3人遭逮送辦

騎電動單車喝酒全初四了！彰化半小時3人遭逮送辦

民眾黨酒駕議員參選人要取消提名？　柯文哲：也不要太民粹

民眾黨酒駕議員參選人要取消提名？　柯文哲：也不要太民粹

小隊長雙黃線擠壓式超車還肇逃　畫面曝光

小隊長雙黃線擠壓式超車還肇逃　畫面曝光

酒駕通緝犯竟又酒駕

酒駕通緝犯竟又酒駕

關鍵字：

黃暐瀚美髮師方兆杰酒駕

讀者迴響

熱門新聞

納豆人還沒甦醒！「拔管恢復自主呼吸」

賴弘國6年結3次婚！初一認證已婚身分

網紅流產…暗指「林志玲47歲生子找代孕」被罵爆

彩券行店員揭「刮刮樂中獎差別」　最推這2款

黃少祺兒確診「1傳8」

21歲嫩妹面試慘死　頭皮扯下一屍兩命

有車位停不得！他開酸Lexus「臉卻腫了」

新竹6小時連8震！不排除更大地震

初四撞立春！　15禁忌勿踩

初二逛街摔倒　10歲妹鐵棍插腦子

快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

快訊／六福莊長頸鹿「布丁妹」搶救30分鐘亡　工作人員淚崩

初二訂年菜！雲林超過20人上吐下瀉　餐廳業者回應了

第2張2千萬刮刮樂大獎又開在桃園　得主是30多歲男性！

2022「這2星座」會特別辛苦！易有血光之災

更多

最夯影音

更多
累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面