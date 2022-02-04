開雙B住豪宅「28歲男僕求脫單」　友認證好男人！網搖頭秒淘汰

▲28歲好友交不到女友，讓原PO急跳腳。（示意圖／非當事人／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

過去網友曾討論，為何渣男身邊不缺女伴，而好男人卻總是單身？一名男網友也納悶直呼，身旁有個28歲黃金單身漢，還是個憨厚個性的男僕，且開名車又住豪宅，無奈至今能是一條單身狗。文章曝光後，網友一句話破盲點「人生首抽就用完運氣了！」

一名男網友在《Dcard》以「好男人卻總是單身」為標題發文，他表示有一位28歲好兄弟，家境富裕住豪宅開雙B，身高190公分、個性憨厚老實又逆來順受，「絕對的男僕！」

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無奈對方至今單身，讓原PO感到無法理解，實際打開交友App，看著好友打招呼「你好」2個字，女生也回應「你好」，結果不久後就被取消配對，與其他網友聊天，也只是「嗨」就無下文了。

就怕好友魯一輩子，原PO哭笑不得直呼，「他只是不會聊天...這麼好的男人真的找不到對象嗎？每次看他聊天都笑著笑著就流淚了！」

▲好友是句號王，訊息都停留在1至2週前，悲催了 。（圖／翻攝Dcard）

文章曝光後，其中連男網友都看不下去，「人家女生主動打招呼，結果隔了一個假日才回，是我也解除，還有如果有機會你們可以看看女生的交友軟體，整整一排的訊息，女生真的很難一個一個回，如果只有一個嗨、你好，真的沒辦法在眾多訊息之間脫穎而出」、「裝備都那麼好了還打不到怪，我也不知要說啥了」、「人生首抽就用完運氣了」、「事出必有因，就算給你+9裝備，你沒滑鼠一樣尻不死人」、「他的人生已經SSR了，感情已經不需要了，而且都抽光了」、「靠爸靠媽的，很多女生看不上，靠自己打拼啦，沒他父母的資源，三小都不是」。