　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開雙B住豪宅「28歲男僕求脫單」　友認證好男人！網搖頭秒淘汰

單身,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲28歲好友交不到女友，讓原PO急跳腳。（示意圖／非當事人／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

過去網友曾討論，為何渣男身邊不缺女伴，而好男人卻總是單身？一名男網友也納悶直呼，身旁有個28歲黃金單身漢，還是個憨厚個性的男僕，且開名車又住豪宅，無奈至今能是一條單身狗。文章曝光後，網友一句話破盲點「人生首抽就用完運氣了！」

一名男網友在《Dcard》以「好男人卻總是單身」為標題發文，他表示有一位28歲好兄弟，家境富裕住豪宅開雙B，身高190公分、個性憨厚老實又逆來順受，「絕對的男僕！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

無奈對方至今單身，讓原PO感到無法理解，實際打開交友App，看著好友打招呼「你好」2個字，女生也回應「你好」，結果不久後就被取消配對，與其他網友聊天，也只是「嗨」就無下文了。

就怕好友魯一輩子，原PO哭笑不得直呼，「他只是不會聊天...這麼好的男人真的找不到對象嗎？每次看他聊天都笑著笑著就流淚了！」

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲好友是句號王，訊息都停留在1至2週前，悲催了 。（圖／翻攝Dcard）

文章曝光後，其中連男網友都看不下去，「人家女生主動打招呼，結果隔了一個假日才回，是我也解除，還有如果有機會你們可以看看女生的交友軟體，整整一排的訊息，女生真的很難一個一個回，如果只有一個嗨、你好，真的沒辦法在眾多訊息之間脫穎而出」、「裝備都那麼好了還打不到怪，我也不知要說啥了」、「人生首抽就用完運氣了」、「事出必有因，就算給你+9裝備，你沒滑鼠一樣尻不死人」、「他的人生已經SSR了，感情已經不需要了，而且都抽光了」、「靠爸靠媽的，很多女生看不上，靠自己打拼啦，沒他父母的資源，三小都不是」。

99元就能買到超時髦風衣洋裝

ET快訊
快訊／新竹6小時連8震！　氣象局：異常密集「不排除有更大地震
高雄新增8足跡　防疫旅館「4確診」全棟清空
快訊／感染源找到了！高雄一家3口防疫旅館遭感染　同層還有4確
新北母子桃園圍爐確診！　接觸者22人、居隔2人採檢中
快訊／物流公司感染擴大　桃園公布15處足跡！
快訊／疫情多點爆會延後開學？　陳時中給答案
快訊／物流確診者「在龍潭市場擺攤」　鄭文燦：休市3天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拜拜鳳梨太熟！奧客要求換貨：發誓在這買的...店家傻眼：根本硬凹

新竹6小時連8震！氣象局：異常密集要注意「不排除有更大地震」

高雄新增8足跡全在旗津　防疫旅館「4確診」全棟清空擴大採檢

全家旗下物流累積23人確診！267人居隔、近千名員工預防性隔離

快訊／高雄防疫旅館爆群聚！匡列36人、環境緊急採檢　結果出爐

2／8起維持二級警戒　陳時中：措施不會大幅變動「後面還有元宵節」

快訊／感染源找到了！高雄一家3口防疫旅館遭感染　同層還有4確診

開雙B住豪宅「28歲男僕求脫單」　友認證好男人！網搖頭秒淘汰

地震也不怕！今年底公立中小學校舍補強達耐震規範

全家旗下物流感染擴大！桃園公布15足跡　可口可樂世界入列

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

女子闖紅燈對向警察亮燈追　騎士見「現世報」笑喊：水啦！

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

技術考驗！騎經嘉義義仁吊橋　高空會車超驚悚...踩空秒GG

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

拜拜鳳梨太熟！奧客要求換貨：發誓在這買的...店家傻眼：根本硬凹

新竹6小時連8震！氣象局：異常密集要注意「不排除有更大地震」

高雄新增8足跡全在旗津　防疫旅館「4確診」全棟清空擴大採檢

全家旗下物流累積23人確診！267人居隔、近千名員工預防性隔離

快訊／高雄防疫旅館爆群聚！匡列36人、環境緊急採檢　結果出爐

2／8起維持二級警戒　陳時中：措施不會大幅變動「後面還有元宵節」

快訊／感染源找到了！高雄一家3口防疫旅館遭感染　同層還有4確診

開雙B住豪宅「28歲男僕求脫單」　友認證好男人！網搖頭秒淘汰

地震也不怕！今年底公立中小學校舍補強達耐震規範

全家旗下物流感染擴大！桃園公布15足跡　可口可樂世界入列

過年大魚大肉小心「脂肪肝」上門　醫師教你2招逆轉

不滿財產遭查封...女撕封條被逮辯：貓撕的！　法官不信判拘20日

北市3起家人照顧小孩染疫！媽媽陪兒子居隔　喉嚨痛送醫「2人都確診」

承載思鄉之情餐車賣正宗馬來味！必吃加椰漿、檸檬香茅咖哩薑黃飯

隔壁學姐／清朗行動是什麼？　揭秘陸娛追星「魔化」飯圈大亂鬥

拜拜鳳梨太熟！奧客要求換貨：發誓在這買的...店家傻眼：根本硬凹

新竹6小時連8震！氣象局：異常密集要注意「不排除有更大地震」

路易莎47款調漲咖啡品項全公開　「美式黑咖啡」漲最多，幅度達11%

讓自己「人見人愛」的6個特質　不吝嗇、多溝通都很重要

米丘、籃波確定解約　台啤英熊預告還有新內線洋將

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

生活熱門新聞

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

連3天10℃地區曝　下波鋒面掃過溼全台

有車位停不得！他開酸Lexus「臉卻腫了」

快訊／增25例本土「北市幼兒園母子確診」

爸每月給1.8萬！男吐絕望心聲

黃郁婷IG驚見五星旗　女醫：又壞又舔

朋友拜年沒人給小孩紅包！她怨8年級生

初四「要吃折羅」迎財神　5大習俗、3大禁忌一次看

11縣市變色！高雄破百　最新本土確診地圖曝

日翊物流增10人「匡列就確診」　陳時中坦言還在燒

2000刮刮樂槓！他：以前都有安慰獎

黃郁婷穿中國隊服　醫送祝福

「禮金6萬消失」她痛心1決定：瞞著新郎！網讚爆

男友襯衫接客！檳榔西施「清純戀愛臉」20秒片讓網瘋了

更多熱門

相關新聞

新北最貴待售宅是它　「富人聚落」開價1.58億！專家不看好

新北最貴待售宅是它　「富人聚落」開價1.58億！專家不看好

去年房市大多頭，不過新北特定區段的豪宅景氣似乎不甚理想。台塑王家曾砸5.6億元置產的淡水豪宅「頤海大院」，24樓戶以開價1.58億元求售，為新北市目前最貴的待售住宅。專家推測，該戶賠售的機率高。

首次使用交友軟體就約到韓系帥哥

首次使用交友軟體就約到韓系帥哥

台中豪宅9字頭保持人「扛得住」　僑外資出手再奪去年最貴紀錄

台中豪宅9字頭保持人「扛得住」　僑外資出手再奪去年最貴紀錄

獨／不敵綠營猛攻　顏寬恒沙鹿豪宅認賠「半價賣出」

獨／不敵綠營猛攻　顏寬恒沙鹿豪宅認賠「半價賣出」

境外法人買20年大直華廈　房仲揭成交價不輸「西華富邦」主因

境外法人買20年大直華廈　房仲揭成交價不輸「西華富邦」主因

關鍵字：

好友單身豪宅交友軟體男僕

讀者迴響

熱門新聞

納豆人還沒甦醒！「拔管恢復自主呼吸」

賴弘國6年結3次婚！初一認證已婚身分

彩券行店員揭「刮刮樂中獎差別」　最推這2款

黃少祺兒確診「1傳8」

初四撞立春！　15禁忌勿踩

快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

快訊／六福莊長頸鹿「布丁妹」搶救30分鐘亡　工作人員淚崩

第2張2千萬刮刮樂大獎又開在桃園　得主是30多歲男性！

嬪妃「愛用4大宮廷春藥」榨乾皇帝！吃完1晚能戰10女

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

初二逛街摔倒　10歲妹鐵棍插腦子

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

李芷婷參賽《全明星》爆哭掉髮　遭洗版「退賽」霸氣回應了！

「醫界王陽明」恢單2年爆求婚成功！　新歡身份曝光

更多

最夯影音

更多
累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面