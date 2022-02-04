無視台北街頭人潮！他「拉下褲子猛甩」　目擊民眾全嚇傻

▲阿宏被依法判拘役10日。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名男子「阿宏」（化名）於先前某天晚上，突然跑到台北某處大街上，完全無視當地人來人往、有諸多民眾路過該處，竟然將自己的褲子、內褲都脫到膝蓋下方，公然把下體裸露出來，讓路過的民眾全都當場傻眼，嚇得趕忙報警處理。對此，台北地院審理後，依法判阿宏拘役10日，得以易科罰金。

判決指出，阿宏日前意圖供人觀覽，基於公然猥褻之犯意，在2021年2月某天晚上的8時40分許，到台北某條人來人往的大街前，在不特定人得以共見共聞之情況下，將身上的褲子、內褲到褪下到膝蓋下方，並將生殖器完全裸露在外，進行讓不特定人得以觀覽的猥褻行為，而路過民眾見到阿宏誇張的舉動後，嚇得報警處理。

阿宏被捕後，於警詢、偵查中均對犯行坦承不諱，且又有證人之證詞、監視器錄影光碟、監視器翻拍照片4張等，足以佐證，因此其犯嫌應勘認定。對此，法官認為，阿宏不顧公共場所他人之感受，竟在人行道脫下褲子、內褲，露出生殖器，此舉已經敗壞社會風氣，且已經對目擊者造成一定心理傷害，其行為殊非可取。

法官念及，阿宏本身患有精神疾病，案發後已經積極回診治療，考量其無前科，素行堪稱良好，且又坦承犯行，犯後態度尚佳，兼衡其智識程度、家庭經濟狀況、犯罪動機、目的、手段等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，判處他拘役40日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

【更多新聞】



遭美髮師襲胸！正妹「視訊求救網友」信他不敢再犯 視訊一關慘了

身價2億夫「輸給月薪4萬小王」！人妻化身女騎士嬌喊：小鐵還很硬

高中生召妓「壞到一半」看到蟑螂爬！沒爽到要求退款 反遭4人痛扁