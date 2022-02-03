北京冬奧倒數1天登場　普丁在《新華社》發文挺中批美

▲普丁將參加北京冬奧開幕式，並與習近平會面。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）將赴北京參加冬奧開幕式，並與大陸國家主席習近平會面，他3日在大陸官媒《新華社》上發表了署名文章，力挺北京冬奧，暗批「一些國家」為私利將體育問題政治化，強調俄中是「著眼於未來的戰略夥伴」，並透露將在造訪北京的過程中，與習近平討論全球議程中的關鍵問題。

普丁在文章中表示，在即將進行的訪問中，他和習近平將全面討論雙邊、地區和全球議程中的關鍵問題，「具有象徵意義的是，我們的會晤將在農歷新年『春節』期間舉行。正如這句中國諺語所言『一年之計在於春』。」

普丁指出，當然，兩人計劃重點討論發展經貿合作的問題，「在這方面，我們萬事俱備，因為我們兩國擁有豐富的財政、生產、技術和人力資源，這使我們能夠順利完成長期發展的任務，共同實現經濟穩定增長、提升公民福祉、增強競爭力，共同抵御當代風險和挑戰。」

普丁提到，當然，討論國際熱點問題也將是本次訪問的一個重要內容，對解決全球和地區問題擁有近似和一致的立場是俄羅斯和中國協調外交政策的基礎，「我們兩國在當今複雜的國際局勢中發揮著重要的穩定作用，不斷推動國際關係體系的民主化進程，以使這一體系更加公平和包容。我們正在共同努力，加強聯合國在國際事務中的核心協調作用，全力防止以《聯合國憲章》為核心的國際法律體系受到侵蝕。」

普丁說，即將在北京開幕的第二十四屆冬季奧林匹克運動會是最重要的國際事件，俄羅斯和中國都是以體育傳統著稱的體育大國，都曾多次舉辦國際大型賽事，「我2008年8月參加北京夏季奧運會開幕式，給我留下了溫暖的回憶。精彩的表演令來自俄羅斯的嘉賓和運動員久久難忘，中國朋友以其特有的熱情好客舉辦了這場獨具規模的賽事。同樣的，我們也很高興在2014年索契冬奧會開幕式上接待了中國國家主席習近平。」

普丁強調，遺憾的是，近來，一些國家為了一己私利將體育問題政治化的企圖越來越明顯。這從根本上就是錯誤的，違背了《奧林匹克憲章》的精神和原則，「體育的力量和偉大之處在於，它使人們團結在一起，以為國爭光、贏得勝利而自豪，並以公正、公平、百折不撓的競技為榮。大多數國家（國際奧林匹克運動的參與者）都贊同這樣的觀點。」

最後，普丁還說，中國朋友為高質量地籌辦冬奧會和冬殘奧會做了大量工作，「我相信，中國在堪稱完美地組織具有代表性的國際賽事方面積累的豐富經驗，將使其以最高水平舉辦這一世界體育盛會。預祝俄羅斯隊和中國隊再創佳績和新紀錄！」