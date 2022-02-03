　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

北京冬奧倒數1天登場　普丁在《新華社》發文挺中批美

▲▼中國習近平,俄羅斯普丁。（圖／路透）

▲普丁將參加北京冬奧開幕式，並與習近平會面。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）將赴北京參加冬奧開幕式，並與大陸國家主席習近平會面，他3日在大陸官媒《新華社》上發表了署名文章，力挺北京冬奧，暗批「一些國家」為私利將體育問題政治化，強調俄中是「著眼於未來的戰略夥伴」，並透露將在造訪北京的過程中，與習近平討論全球議程中的關鍵問題。

普丁在文章中表示，在即將進行的訪問中，他和習近平將全面討論雙邊、地區和全球議程中的關鍵問題，「具有象徵意義的是，我們的會晤將在農歷新年『春節』期間舉行。正如這句中國諺語所言『一年之計在於春』。」

普丁指出，當然，兩人計劃重點討論發展經貿合作的問題，「在這方面，我們萬事俱備，因為我們兩國擁有豐富的財政、生產、技術和人力資源，這使我們能夠順利完成長期發展的任務，共同實現經濟穩定增長、提升公民福祉、增強競爭力，共同抵御當代風險和挑戰。」

普丁提到，當然，討論國際熱點問題也將是本次訪問的一個重要內容，對解決全球和地區問題擁有近似和一致的立場是俄羅斯和中國協調外交政策的基礎，「我們兩國在當今複雜的國際局勢中發揮著重要的穩定作用，不斷推動國際關係體系的民主化進程，以使這一體系更加公平和包容。我們正在共同努力，加強聯合國在國際事務中的核心協調作用，全力防止以《聯合國憲章》為核心的國際法律體系受到侵蝕。」

普丁說，即將在北京開幕的第二十四屆冬季奧林匹克運動會是最重要的國際事件，俄羅斯和中國都是以體育傳統著稱的體育大國，都曾多次舉辦國際大型賽事，「我2008年8月參加北京夏季奧運會開幕式，給我留下了溫暖的回憶。精彩的表演令來自俄羅斯的嘉賓和運動員久久難忘，中國朋友以其特有的熱情好客舉辦了這場獨具規模的賽事。同樣的，我們也很高興在2014年索契冬奧會開幕式上接待了中國國家主席習近平。」

普丁強調，遺憾的是，近來，一些國家為了一己私利將體育問題政治化的企圖越來越明顯。這從根本上就是錯誤的，違背了《奧林匹克憲章》的精神和原則，「體育的力量和偉大之處在於，它使人們團結在一起，以為國爭光、贏得勝利而自豪，並以公正、公平、百折不撓的競技為榮。大多數國家（國際奧林匹克運動的參與者）都贊同這樣的觀點。」

最後，普丁還說，中國朋友為高質量地籌辦冬奧會和冬殘奧會做了大量工作，「我相信，中國在堪稱完美地組織具有代表性的國際賽事方面積累的豐富經驗，將使其以最高水平舉辦這一世界體育盛會。預祝俄羅斯隊和中國隊再創佳績和新紀錄！」

445元到新竹煙波飯店爽吃自助式下午茶

ET快訊
黃少祺2兒子確診！高燒飆40度　妻子也染疫
快訊／高雄本土+15！高雄港再增9例　礁溪相關增6例
快訊／今本土暴增22例！　另有34例境外移入
車停「巷子正中間」回南部爽過年！　療癒下場曝
「139cm革龜」獲救仍死亡　解剖結果出爐
6種姓名筆劃有股神潛力！　一圖看懂最佳發財工具
買2000刮刮樂槓龜！隔壁桌爆歡呼中100萬　男星擦肩而過Q

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國台辦：洪秀柱女士抵京，應邀出席北京冬奧開幕式

北京冬奧倒數1天登場　普丁在《新華社》發文挺中批美

杭州10嬰兒集體染疫　全都曾到「母嬰生活館」洗澡、玩耍

「廣場舞」將為北京冬奧開幕暖場！導演：脫貧、致富了才載歌載舞

窮學生被飛行員贊助上學7年！畢業後想報恩…他卻刪除聯絡方式

兩岸女神6／鄧麗君魅力橫跨兩岸三代　陸00後也唱《小城故事》

兩岸女神7／陸流行音樂史少不了「她」　專訪張東：為了忘卻的紀念

冬奧開幕2／沒下雪照樣滑冰　「不怕摔成狗吃屎」這個運動正夯

冬奧開幕1／低溫觀賽「黑科技控溫！」　鳥巢唯一「雙奧」賽

小學生除夕燒一桌大菜！媽媽偷偷發炫耀文　朋友圈一看全炸了

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

高雄＋8！一家3口到高雄過年 他母親也確診「新增足跡曝」

iPhone實聯制「神級工具」！　免開相機單手背面輕敲完成

西門町街頭遇舞團快閃表演　紅衣阿姨舞魂上身亂入尬舞

國台辦：洪秀柱女士抵京，應邀出席北京冬奧開幕式

北京冬奧倒數1天登場　普丁在《新華社》發文挺中批美

杭州10嬰兒集體染疫　全都曾到「母嬰生活館」洗澡、玩耍

「廣場舞」將為北京冬奧開幕暖場！導演：脫貧、致富了才載歌載舞

窮學生被飛行員贊助上學7年！畢業後想報恩…他卻刪除聯絡方式

兩岸女神6／鄧麗君魅力橫跨兩岸三代　陸00後也唱《小城故事》

兩岸女神7／陸流行音樂史少不了「她」　專訪張東：為了忘卻的紀念

冬奧開幕2／沒下雪照樣滑冰　「不怕摔成狗吃屎」這個運動正夯

冬奧開幕1／低溫觀賽「黑科技控溫！」　鳥巢唯一「雙奧」賽

小學生除夕燒一桌大菜！媽媽偷偷發炫耀文　朋友圈一看全炸了

PayPal股價和財報都受通膨影響　開盤跌逾20%！

古巴重砲抵達韓國　保證替球迷帶來樂趣

派出所QR-Code防吃案糗成防疫措施　民眾問：不是簡訊實名制喔

黃少祺2兒子確診Omicron！「高燒飆到40度」連燒3天　妻子也染疫

根本人間清醒！楊冪：合則來不合則散，人生本來就沒有不散的宴席

高雄本土+15「8人陰轉陽」！高雄港再增9例、宜蘭礁溪相關增6例

抗通膨首選！投資黃金入手方法多　搶賺「波段財」選這種

蔡易餘3個月成功減重10公斤　「蔡英文只說要驗收沒有保固」

雙北初四恢復收運垃圾、回收　7類危險物禁丟垃圾車

他們上酒店必點這一味　老司機大讚「800系列給他一路下去」

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

大陸熱門新聞

小學生除夕燒一桌菜　媽朋友圈都炸了

台灣女網紅狂挺蕭敬騰：罵他是幼稚丟臉

10外孫排隊領紅包！阿公發錢全程結屎面

護理師抗疫錯過2次求婚！返鄉下車崩潰了

窮學生被飛行員贊助7年！想報恩卻遭拒

陸專家：Omicron疑似「老鼠傳人」

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

陸流行音樂史少不了「她」

廣場舞為北京冬奧暖場！導演：脫貧了才載歌載舞

中國男足慘輸越南　陸球迷崩潰踩爛電視

杭州10嬰兒集體染疫　全去過母嬰生活館

沒下雪照樣滑冰「這運動正夯」

看冬奧有黑科技控溫！

8孩媽遭「狗鍊栓脖」　牙齒被拔光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女小豬《全明星》被爆沾3男！

楊繡惠受邀「首登央視春晚」影片曝光！真相笑翻

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

初三是大凶日！4大禁忌一次看

全家物流公司爆群聚　暫停送貨

初三大凶之日！　6項禁忌一次看

中華隊冬奧滑冰選手　疑穿中國隊隊服錄影

iPhone實聯制「神級工具」！相機都不用開秒完成

LINE「3方法」挖出舊帳　這招最狠一按露餡

人夫逼妻子跟好友上床！她淚崩卻無法離婚

快訊／桃園本土今+7！鄭文燦公布物流公司名稱

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

林正英御用6大鬼演員現況！

小學生除夕燒一桌菜　媽朋友圈都炸了

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

更多

最夯影音

更多
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡
曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面