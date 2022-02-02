12生肖「流年運勢」排行曝！命理師警告：屬豬小心爛桃花

▲命理大師蔡上機分析2022年十二生肖流年總運排行榜。

圖文／鏡週刊

新的一年到來，命理大師蔡上機分析2022年十二生肖流年總運排行榜，運勢第一名生肖鼠將是閃亮的一年，也是累積財富的一年；生肖豬的朋友要小心有爛桃花劫的厄運；運勢吊車尾的生肖狗恐有牢獄之災。

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第1名：生肖鼠

流年運勢處在高點狀態，有著大有作為的能量及表現。加上左右逢源、貴人匯聚，讓許多事，都能水到渠成，馬到成功。尤其在社交人際關係業務的發展，將有機會創下戰功與輝煌的成績，如有機會跨向國際舞台，將是閃亮的一年，開創出美好的金錢財富，也是累積財富的一年。

第2名：生肖猴

亦正亦邪，精靈古怪，不按牌理出牌的一年。思慮、狐疑、猜忌太多，常有陰晴不定的心情，自我束縛，導致做事易生阻逆障礙，一波三折。但是在人際社交關係或業務的發展，人緣、桃花、貴人及環境、時局、機會的能量旺盛，仍是可以借此來突破流年的瓶頸，創造出勞苦波折後的功果。

第3名：生肖龍

流年運勢有登峰造極的趨勢，有機會創建江山登大位，或者登科得美譽，金榜題名，獲得獎項。或風起雲湧的機會，盛名遠播，成為一時的英雄豪傑人物，名利雙收，飛黃騰達。但要注意貪婪名利也可能使人迷失方向，引人入罪，遊走於不法，或身陷於不測的危險。

第4名：生肖馬

一馬當先，身先士卒，槍林彈雨中神勇戰鬥，攻城掠地，開創新局。付出艱辛勞苦的代價，但可建立汗馬功勞，坐擁成功的名利財富，有機會揚名立萬，赫赫威名。但用不法的手段，去獲得江山天下，事業發達，必會東窗事發，招來橫禍。

第5名：生肖虎

真是大展拳腳、虎虎生風的一年，貴人扶持、如虎添翼，務實的理想得以實現，成功立業的大好時機。但是在錢財上千萬不要涉及不法，不當牟利，或偽造印文，走險路，以免身陷官司牢獄之災。人緣大好，桃花大開，但來路不明或不當的桃色性愛關係，必招金錢禍害。

第6名：生肖牛

忙碌勞碌又多煩憂的一年，有付出有回收，但成果很難倍數成長，也小心累出疾病來。社交人際關係，業務發展，有阻礙，小人較多，尤其桃色性愛關係恐生災難。與子女恐有不合，也易受子女拖累，身為老闆主管者，小心部屬出禍端。

第7名：生肖蛇

凡事求安定、穩定、穩健最好，不要任意變動，免得有所不利。社交關係注意與人結下仇恨，或因為利益與人有糾紛。出門在外小心車禍、血光、意外災難事件，危險的環境、國家、城市盡量不要去，以免曝險，發生災難禍事。

第8名：生肖雞

出門在外是非多，勿涉及是非曝險的場所或環境，以免發生禍事。在社交人際業務往來，小心與人結怨，或有利益衝突，或被詐騙。更要注意受到長官、公司或父母的拖累。

第9名：生肖羊

運勢茫然虛無縹緲，失去方向感，做事易出現停頓，裹足不前。雖然社交人際或買賣關係，仍有利可圖，但金錢利益是非糾紛多，小心錢財露白，遭逢竊盜、因財被害，或發生金錢財務糾紛，尤其家產或房地產最要小心。

第10名：生肖兔

小人是非口舌多，易有流言蜚語，言語黑函的糾紛，或有水火電槍炮爆炸引起的災難。小心受到詐騙，只要是曝光的好事，就易見光死，或遭人做梗破壞，所以低調鴨子划水，默默耕耘，才能閃避禍害，成其好事，順利圓滿，獲得利益好運。

第11名：生肖豬

運勢疲軟，缺乏建樹的動力，好逸惡勞，經常在等待著不勞而獲，想著上天的垂愛。須注意有突然而來的災禍，讓自己猶如晴天霹靂、措手不及的反應。同時，有爛桃花劫的厄運，特別要小心不恰當的情愛關係，所引發的災禍事件。

第12名：生肖狗

欲望和野心極度擴大的一年，不安份的靈魂，容易衝動做出意想不到，或者是瘋狂的事件，同時很容易衝撞體制，甚至涉及不法，犯官司，乃至於牢獄之災。只要能安分守己，不要有非份之想，不被名利所誘惑，不投機取巧，清心寡欲，淡泊名利，反倒能躲過災禍，同時化險為夷，趨吉避凶。

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