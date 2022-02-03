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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

年假走春防疫不鬆懈　拜拜祈福點燈求平安勿忘防疫措施

▲▼北市行天宮17日微解封開放參拜,民眾可進入廟埕雙手合十參拜,人流管制最多99人入場，並實施單一敬拜動線、實聯制、量測體溫、酒精消毒、社交距離等防疫措施。宗教活動,傳統信仰,祭祀行為,祈福,拜拜,宮廟,祭典,減香,減爐,禁香,信眾,宗教場所,寺廟,關聖帝君,恩主公,廟宇。（圖／記者李毓康攝）

▲北市行天宮。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

年節將近，今年大環境疫情延續，台灣仍維持嚴格邊境管制的防疫政策。國人如果還沒有安排走春計畫，內政部建議也可考慮趁著春節假期體驗寺廟祈福點燈、敲響平安鐘及新春奉茶等春節宗教活動，祈求新的一年能平安順利。

內政部表示，春節期間無法出國旅遊，許多人會到親友家走走，或到廟裡求個好運。因此，內政部特別提醒，如果要到親戚朋友家拜年，出門前務必先聯繫，若親友家中有居家檢疫者，檢疫期間不要串門子，也建議國人不如趁著春節連假，到戶外走走，體驗台灣宗教文化之美。

內政部指出，台灣有著多元的宗教信仰，國人如果想較深入地瞭解不同宗教文化，也可以在內政部全國宗教資訊網「台灣宗教文化地圖」的宗教愛玩咖專區瀏覽精選的宗教套裝行程找到相關資訊，再依照自己的喜好，實地探索台灣在地宗教建築及文化。

最後，內政部也提醒國人，全民歡慶新年、從事相關宗教活動的同時，無論室內戶外活動，都應該要注重個人衛生防護及維持社交距離，並遵守中央疫情指揮中心各項防疫配套措施，務必戴上口罩守護自己與家人的身體健康。如有發燒或呼吸道症狀等身體不適時，應留在家裡好好休養，避免前往公共場所，共同配合防疫措施。

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