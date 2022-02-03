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警教官邀出遊「悼念未出世孩子」　前任遭辱畜牲怒控性侵吞敗

▲桃園市吳姓男子分別在前年5月與去年9月間，邀約某女子在酒吧喝酒，趁其酒醉意識不清後載至摩鐵性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲人妻和已婚前男友同遊「悼念未出世孩子」惹性侵疑雲，她提告都吞敗。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

在警局擔任教官的1名柔道前國手，被控2019年和剛回國的已婚前女友出遊，卻涉3度性侵得逞，女方提告與聲請交付審判都失利，反而被判須因通姦行為賠償國手的妻子，女方極度不甘心，再告國手故意在臉書po文暗諷她是「可憐的畜牲」、「精神鬼」等語，涉嫌公然侮辱，台北地院審理認為po文沒指名道姓，外人看不出女方真實身分，判國手無罪。

本案挨告國手從小學開始練柔道，大學沒讀完就決定改投警職，10多年前代表警局出國參加柔道比賽拿過銀牌，後來專職在警局擔任教官，身材相當精壯。他與本案提告的女方在將近30年前曾有過一段情，雙方交往約5年後分手，各自婚嫁。

3年前（2019年），旅居國外的女方因工作緣故短暫回台，和國手取得聯繫，2人同年7月更相約單獨到離島度假，不料因此起波瀾、衍生一連串訴訟。女方指控國手以「一同悼念當年未出世的孩子」之名邀她出遊，卻在民宿3度性侵她，害她身心受創。

但檢方認為證據不足，將國手不起訴，法院也駁回女方所提交付審判的聲請，事情鬧開後，國手妻子告女方通姦侵害配偶權，女方反而被判須賠償國手妻子10萬元，女方和丈夫一起告國手求償數百萬元企圖反撲，還在審理。

女方極度不甘心，去年（2021年）初看到國手在臉書po文「遇到神經病」、「好可憐，好好的人不當，非要當畜牲」、「精神鬼」等語，她斷定國手用不指名道姓方式在嘲諷她，怒提自訴，控告國手涉嫌公然侮辱與加重誹謗。

國手宣稱po文用「可憐之人必有畜牲之處」是在罵別的朋友，「精神鬼」是在警局聽講辨識精神病患護送就醫課程的感想，他沒明說是誰，請女方「不要對號入座」。

女方怒批國手2019年被她指控性侵，就跟她弟弟造謠2人是婚外情，同年更在LINE個人「狀態消息」，故意寫「惡毒女鬼」、「人魔」等語，甚至在臉書po文罵「有病別到處害人」、「神經病生出的小孩也是神經病」，雖沒講出她的身分，但彼此有共同朋友，一看就知道在說她。

法官認為國手本案po文沒指名道姓，外人看不出女方身分，跟先前事件相隔1年半，就算共同朋友也不見得能聯想推論，女方弟弟雖證稱親友看到國手寫的「鬼」、「神經病」，大概就猜到在講姊姊，但弟弟也承認是姊姊說被國手羞辱、要他去看國手po文，才覺得是延續之前的糾紛。

法官查明國手去年確實上過辨識精神病患相關課程、取得公務員進修認證時數，國手的辯解並非沒依據，至於女方指控國手po文詆毀她的博士學歷可能是買來的，國手堅稱是評論名嘴彭文正追查總統蔡英文博士論文造假事件，法官認為無法確定國手這段po文跟女方有關，判國手全部無罪，可上訴。

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