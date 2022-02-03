拼出宜蘭好環境獲中央肯定　勇奪3項環保考核佳績

▲▼拼出宜蘭好環境獲中央肯定，宜蘭環保局再勇奪3項環保考核佳績。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

拼出宜蘭好環境再創佳績，宜蘭縣獲環保署「2021年環保夜市評鑑」特優、「2020年直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核」優等及「2021年度直轄市及縣（市）政府廚餘回收處理績效考核計畫」緊急應變卓越獎等，宜蘭縣對於環境保護工作不遺餘力，宜蘭好環境獲得中央肯定。

宜蘭環保局表示，再次勇奪考核佳績，要感謝宜蘭縣東門夜市商圈發展協會、東門觀光夜市管理會、夜市各攤商及同仁對於業務精進上的努力付出，才可獲得獎項及中央肯定，各獎項特色如下：

一、「2021年環保夜市評鑑」宜縣榮獲特優，2021年環保夜市以減廢、衛生、無煙之整潔與舒適之環保夜市為目標，宜蘭市東門觀光夜市為全國首推使用環保蒲草吸管以達到減塑成效，並推動內用攤商改用重複性環餐具、定點設置資源回收設施、攤商設置空氣污染防制設施、夜市公廁特優級之如廁環境等。

二、「2020年直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核」優等，這項考核綜合空氣污染、噪音及室內空氣品質管制、水污染防治、土壤及地下水污染整治、廢棄物資源循環零廢棄、環境衛生管理、毒物及化學物質管理、公害陳情及糾紛處理、環境教育、環境影響評估審查及監督、資源回收工作績效、綠色生活推廣等12面相之環保業務執行成效考核，能獲得環保署優等之肯定，表示各面向的環保工作皆能落實執行。

三、「2021年度直轄市及縣（市）政府廚餘回收處理績效考核計畫」獲緊急應變卓越獎，宜縣於2021年9月份面臨行政院農業委員會為預防非洲豬瘟疫情緊急宣布廚餘禁止養豬，期間環保局與縣內廚餘養豬業者協調載運廚餘短期清運措施，並啟動宜蘭縣有機廢棄物處理廠及宜蘭縣三星鄉有機廢棄物處理廠做為緊急因應之處理管道，並將任務圓滿執行完成。

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭縣優質的環境品質獲得全國性考核佳績，有賴環保局、公私部門及縣民齊心努力的成果。透過環保夜市的推動，提升夜市商圈之環保觀念打造打造宜縣減塑、低碳、清新之環保夜市形象，以吸引遊客來訪觀光；環保績效考核榮獲優等證明縣民對於環境永續觀念已落實於生活上；另廚餘回收緊急應變圓滿達成任務，讓廚餘不致於進入焚化廠，並製成有機土。她呼籲鄉親，因美麗蘭陽環境永續，需您我一起努力，共同維護宜蘭好生活，營造環保永續的幸福城市。