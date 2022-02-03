千千開箱國軍「buffet吃到飽」引熱議　館長：全軍以542旅為標準

▲千千開箱國軍伙食的影片，在網路上引發許多當過兵的網友熱議。（圖／翻攝自YouTube／千千進食中）



記者林彥臣／綜合報導

以大胃王與美食家為主題的YouTuber「千千進食中」，開箱國軍的伙食可以buffet吃到飽，引發許多網友的熱議。對此曾經是志願役軍人的館長陳之漢，也針對伙食的問題發表看法，質疑是否真的所有部隊都吃這麼好，既然國軍敢拍，就要全軍以542旅為標準。

館長在直播中表示，他理解拍這個影片當然是一種大外宣，很多當過兵的網友都知道，一天伙食費多少錢，即使負責拍攝的單位沒有造假，但是一些偏遠地區的單位，真的有吃這麼好嗎？國防部敢拍這種片，叫這些單位的弟兄作何感想？

▲館長看了千千的影片認為，全軍伙食應該要以542旅為標準。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



館長說，就他對國軍的了解，有的單位真的像千千的影片那樣吃，但是也滿多單位的伙食沒有這麼好，看了可能真的會羨慕、嫉妒、恨，也希望國防部、小英總統可以關心國軍的伙食一致化。

館長強調，既然國軍敢找千千拍影片，那以後每個單位，就要以被拍的542旅當最低標準，因為每個國軍都是保家衛國，沒有相同標準的伙食，對這些單位弟兄也不公平，如果做不到，那是不是在做戲？

館長也揶揄國軍長官，他也是支持國軍才要幫每個弟兄爭取相同的福利，但是有些事情，不做就不會死，做了就是得死，因為真的很多弟兄來跟他抱怨，沒有吃得這麼好。