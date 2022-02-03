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社會 社會焦點 保障人權

直播主煉金術曝光　網友揭小編替女神回文「月入10萬」

▲▼專勤隊查獲美女直播主從事性交易。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲專勤隊曾查獲美女直播主從事性交易。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者游宗樺／台北報導

許多男網友會在各大直播平台「抖內」心儀的女直播主，有人甚至豪砸數百、數千萬元，就是為了一搏女神芳心，有網友在「Dcard」上發文，揭露直播產業的黑暗面，直指這些直播主背後都有一群人在操刀，幫忙直播主陪伴男粉絲，殊不知道甜言蜜語的背後，就只是小編在虛假應付，為的就是希望粉絲多抖內些錢，還爆料「小編收入可高達10萬元！」

請直播利用IG、FB粉絲團或者交友軟體，引導粉絲加入官方的Line名單，讓男粉絲以為能跟心儀的直播主聊天，但不知道的是，螢幕的另一端通常是小編在陪聊天，為了讓男粉絲相信和取悅他們，這些小編常常會傳火辣性感照、傳一段直播主的語音包，甚至直接讓直播主打電話給男粉絲，營造滿滿的戀愛感。

▲網友在「Dcard」上發文，揭露直播產業的黑暗鍊金術。（圖／翻攝《Dcard》）

▲網友在「Dcard」上發文，揭露直播產業的黑暗鍊金術。（圖／翻攝《Dcard》）

▲網友在「Dcard」上發文，揭露直播產業的黑暗鍊金術。（圖／翻攝《Dcard》）

「拜託動動腦，那麼多粉絲的直播主怎麼會單單跟你聊天呢？」，但偏偏就是有人深信不疑，藉此取信男粉絲後，再將話題帶入直播，用公司有任務或是用直播是夢想、希望有更多曝光度和工作機會當理由，透過話術要男粉絲抖內禮物。

抖內完禮物後，直播主後面的操盤小編就會向粉絲要私人的Line帳號，殊不知道陪人聊天的也是另外一位小編，用各種話術希望男粉絲能掏出更多錢，必要時，直播主會錄語音、跟粉絲告白，甚至會親身出馬，跟抖內夠多錢的人出來約會。

等到錢收得差不多了，直播主會開始冷落粉絲，甚至藉故與對方吵架，可笑的是這些反應都還是幕後的小編在回應。該爆料網友直言，不要以為自己喜歡的直播主不是這樣，因為不知道的是她們通常要錢，希望粉絲抖內賺取收入。網友還加碼爆料，自己其實就是負責代替直播主回覆粉絲的「回客手」，經常性收入達10萬元，但因為太過黑暗「做不下去，再繼續太沒道德倫理了！」

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