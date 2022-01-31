準岳母過年討「6萬6紅包」　他傻眼：以後聘金會不會多個0？

▲1名男網友被準岳母討6萬6的紅包。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

不少晚輩在農曆新年時都會包紅包孝敬長輩，但「女友媽要求包6萬6」合理嗎？1名男網友表示，最近他向女友提到拜年一事，沒想到對方父母竟向他討紅包，還提出金額6萬6千元的要求，讓原Po傻眼。其他網友也說「塊陶阿！」直言對方家庭還沒結婚就吸血，不敢想像婚後還會提出什麼誇張要求。

原Po在網路論壇「Dcard」發文表示，去年在女友家吃飯時，曾向對方父母提及2年內結婚的想法，今年則打算在過年期間到女友家拜年。他先詢問對方伴手禮準備什麼水果比較好？女友表示媽媽喜歡草莓，可以「買漂亮的水果禮盒」，沒想到，女友接著說：「你會包紅包給我爸媽嗎」、「我媽說，希望你包6萬6千元啦，比較吉利」、「包給我6,000元就好。」讓原Po瞬間傻眼。

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▲原PO傻眼「太誇張了吧」。（圖／翻攝自Dcard）

對此，原Po直問：「妳確定？」女友還回答：「對阿，差不多都是這樣的吧？」這讓原Po向網友求助，「我不知道為什麼她父母會這樣要求紅包，是要測試我嗎？喊6萬6千元也太誇張了吧，那以後結婚聘金會不會多個0啊？」

文章曝光後，震撼無數網友，「嚇死人，還沒結婚就這樣了，是我的話，我會快逃」、「我從你身上看到了盤子的形狀」、「這是什麼吸血家庭」。還有網友認為，「最誇張的不是她爸媽要求你包，我覺得你女友還能理所當然的跟你提出要求，還說給她6千『就好』」。

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