全校面前公開告白　他下秒尷尬了！清純女學生「1動作」卻被讚爆

▲ 男學生公開告白被拒絕，女學生卻意外爆紅。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南一所高中上演浪漫小說情節，一名男學生捧著花束，鼓起勇氣向暗戀已久的女同學告白，周圍全是好奇看熱鬧的學生，所有人都在等待女學生的回答，而這名女學生接下來的動作令男學生和圍觀的學生都忍不住驚訝，在社群媒體上卻意外被讚爆。

當地媒體Soha報導，這段男學生向暗戀許久的女學生告白的影片在網路上瘋傳，畫面中可見，背對鏡頭的男學生手中抱著紅色花束，緊張地等待回應，而他面前長相清秀的女學生雖然露出甜美的笑容，結果卻不如男學生預料中的美好。

報導提到，女學生開口說道「謝謝你向我告白」以後，一面搖頭一面後退一小步，接著十分有禮貌地向男學生鞠躬，再度對他表示感謝後便轉身離開。男學生在全校學生面前被拒絕，頓時尷尬地抓抓頭，他身後旁觀的女學生也捂住嘴巴，不知該如何反應。

女學生的拒絕雖然令現場學生都一陣錯愕，卻令她在TikTok上爆紅，影片已經累計200萬次觀看。網友為男學生感到惋惜，也對女學生的態度印象深刻，紛紛留言表示，「她真的好有禮貌」、「雖然告白失敗，但你喜歡上一個很好的人」、「從她的舉動就看得出來是個好女孩」。

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