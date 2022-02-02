　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全校面前公開告白　他下秒尷尬了！清純女學生「1動作」卻被讚爆

▲▼ 男高生公開告白被拒絕，女學生意外爆紅。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 男學生公開告白被拒絕，女學生卻意外爆紅。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南一所高中上演浪漫小說情節，一名男學生捧著花束，鼓起勇氣向暗戀已久的女同學告白，周圍全是好奇看熱鬧的學生，所有人都在等待女學生的回答，而這名女學生接下來的動作令男學生和圍觀的學生都忍不住驚訝，在社群媒體上卻意外被讚爆。

@radio_music09 #Tỏ tình và cái kết #học_sinh#capcut ♬ nhạc nền - Phan Duy Anh

當地媒體Soha報導，這段男學生向暗戀許久的女學生告白的影片在網路上瘋傳，畫面中可見，背對鏡頭的男學生手中抱著紅色花束，緊張地等待回應，而他面前長相清秀的女學生雖然露出甜美的笑容，結果卻不如男學生預料中的美好。

報導提到，女學生開口說道「謝謝你向我告白」以後，一面搖頭一面後退一小步，接著十分有禮貌地向男學生鞠躬，再度對他表示感謝後便轉身離開。男學生在全校學生面前被拒絕，頓時尷尬地抓抓頭，他身後旁觀的女學生也捂住嘴巴，不知該如何反應。

女學生的拒絕雖然令現場學生都一陣錯愕，卻令她在TikTok上爆紅，影片已經累計200萬次觀看。網友為男學生感到惋惜，也對女學生的態度印象深刻，紛紛留言表示，「她真的好有禮貌」、「雖然告白失敗，但你喜歡上一個很好的人」、「從她的舉動就看得出來是個好女孩」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
《全明星》顏佑庭過年被分手！　「我太廢了」淚崩：很謝謝她
初二回娘家禁忌爆多！15大地雷千萬別踩　喊1字恐破財
雙胞胎名模爆婚變！　打包眼鏡男回家過夜直擊
到醫師男友家被羞辱高攀！女護理師：該分手嗎　過來人一句話勸退

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美2名駐校警察遭射殺　今年才剛結婚、當伴郎

普丁指西方忽視俄疑慮　盼為烏克蘭局勢找到解方

全校面前公開告白　他下秒尷尬了！清純女學生「1動作」卻被讚爆

第一階段貿易協議到期　美副貿易代表：中國未達承諾

甜美空姐詭失蹤　竟被老公「丟碎木機」絞屍滅跡！他見湖邊恐怖1幕

印尼西南群島地震　規模6

丹麥防疫全解封「與Omicron共存」　2／1起免戴口罩

分居不離婚！「卒婚」成夫妻新選擇　日本的新婚姻型態

6個月至未滿5歲幼童接種BNT　美最快2月底核准

美校園槍擊案1死1命危！　槍手逃逸中

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

13歲新北童與父遊高雄足跡曝　曾去饗食天堂、建國路3C店！

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

美2名駐校警察遭射殺　今年才剛結婚、當伴郎

普丁指西方忽視俄疑慮　盼為烏克蘭局勢找到解方

全校面前公開告白　他下秒尷尬了！清純女學生「1動作」卻被讚爆

第一階段貿易協議到期　美副貿易代表：中國未達承諾

甜美空姐詭失蹤　竟被老公「丟碎木機」絞屍滅跡！他見湖邊恐怖1幕

印尼西南群島地震　規模6

丹麥防疫全解封「與Omicron共存」　2／1起免戴口罩

分居不離婚！「卒婚」成夫妻新選擇　日本的新婚姻型態

6個月至未滿5歲幼童接種BNT　美最快2月底核准

美校園槍擊案1死1命危！　槍手逃逸中

初二沒空回娘家？民俗專家曝2步驟招好運：財氣、貴人一起來

高檔車標配？他問「天窗要幹嘛」　網激推1功能：約會神器

初二回娘家！國道湖口-新竹一早「紅色警戒」　15地雷段一次看

西蒙斯累計被罰5.3億恐罰到破產　身邊友人曝他不在乎錢

虎年想要招桃花　交友軟體推薦過年假期開運方案

陳玉珍變「髮」圖新　自曝感情史「沒發生過關係」遭前男友劈腿

大聯盟封館2個月沒進展　春訓延期機率大

國道開110公里「遭大貨車狂貼屁股」他怒嗆：保持安全距離很難？

卡通都是騙人的？兔寶主食不是紅蘿蔔！　吃多了還可能致命

超簡單肩頸伸展3招　「每次30秒」做完立刻有感

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

電玩奪命！網紅才剛po片遭男友勒斃

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

北韓史上最艱困紀錄片　看金正恩下樓梯

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

男友劈腿閨蜜！胖妹狂減30公斤變女神

大腦貪婪揭密！　太貪心「2腦區」可能出問題

男友拍照太醜！她氣到請他喝「在地冰咖啡」

高中妹用濾鏡被轟噁　「巨乳片」吸570萬觀看

7-11日本母公司出售旗下SOGO百貨

烏克蘭總統宣布擴軍！3年增兵10萬人

南韓總統大選4強爭霸！安哲秀「3度參選」

陰莖大小看手指就知　出生前注定

更多熱門

相關新聞

印尼西南群島地震　規模6

印尼西南群島地震　規模6

歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，印尼西南群島（Kepulauan Barat Daya）今天發生規模6的地震。

這不是肯德基！這地區KFC爆「炸雞缺貨」

這不是肯德基！這地區KFC爆「炸雞缺貨」

泰國今開放全球遊客「免隔離入境」

泰國今開放全球遊客「免隔離入境」

鱷魚剖腹取屍影片曝！他捕蟹遭鱷魚吞下腹

鱷魚剖腹取屍影片曝！他捕蟹遭鱷魚吞下腹

越南「炸春捲」象徵金條財富吃下肚

越南「炸春捲」象徵金條財富吃下肚

關鍵字：

越南東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

過年熬夜2秘招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

台中23歲情侶車禍亡　朋友跟車目睹嚇傻

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

醫警告「4道剩菜別加熱吃」：心腎恐壞掉

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

大樂透2.1億一注獨得！獎落苗栗公館

荷蘭老公性慾太強　新北空姐人妻跨海被離婚

藍心湄除夕邀他圍爐！曹西平感激：都不會忘記我

《陰屍路》男星失蹤3天「陳屍車內」！享年31歲

人夫傳訊息「性慾強是好是壞」　她預感成真氣炸

杜力超斜槓、法比歐成演員　《2分之一強》班底現況

機車1000公里換機油正確or錯誤

第一次婆家過除夕！KIMIKO婆婆「突問1句話」空氣凝結

更多

最夯影音

更多
財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」
公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面