美股收高406點　台積電ADR漲逾4%

今日為美股1月最後交易日，期指盤早上下跌後翻紅，而回顧1月以來受通貨膨脹、供應鏈問題和美聯儲即將加息三隻黑天鵝攪局，美股如坐雲霄飛車，道瓊工業指數曾跳水深跌千點，又戲劇性V轉翻紅收高，至於那指1月跌幅12%，恐迎來2008年金融海嘯以來最慘的月份。