美股收高406點　台積電ADR漲逾4%

▲美股今天收高。（圖／路透社）
文／中央社紐約31日綜合外電報導
美股今天收高，科技股一連第2個交易日反彈，為一個月來的掙扎劃下正面句點。台積電ADR漲4.27%、收122.63元。
道瓊工業指數勁揚406.39點或1.17%，以35131.86點作收。
標準普爾指數漲升83.70點或1.89%，收在4515.55點。
科技股那斯達克指數大漲469.31點或3.41%，收14239.88點。
費城半導體指數力攀179.81點或5.44%，收3483.21點。
▲美股今天收高。（圖／路透社）
文／中央社紐約31日綜合外電報導
美股今天收高，科技股一連第2個交易日反彈，為一個月來的掙扎劃下正面句點。台積電ADR漲4.27%、收122.63元。
道瓊工業指數勁揚406.39點或1.17%，以35131.86點作收。
標準普爾指數漲升83.70點或1.89%，收在4515.55點。
科技股那斯達克指數大漲469.31點或3.41%，收14239.88點。
費城半導體指數力攀179.81點或5.44%，收3483.21點。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響