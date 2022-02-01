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旅遊計畫有變？！3個podcast頻道帶你用耳朵玩遍台灣延遲享樂不失望

▲▼podcast,旅遊 。（圖／翻攝自官網）

▲不能出遊就聽podcast，期待下一次旅行。（圖／翻攝自unsplash）

記者張惠媛／綜合報導

疫情變化難料，原本安排好的旅遊計畫充滿變數，為求安全起見，許多人紛紛取消旅行安排，但就算暫時不能出去玩也不用太難過，有不少在地的podcast頻道可以讓你一解失落，在下次出遊前先聽這3個podcast頻道，認識台灣在地故事，被迫延遲享樂也不會失望，還能為下次的旅遊行程增加參考依據。

《雨都漫播》

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▲▼podcast,旅遊 。（圖／翻攝自官網）

▲《雨都漫播》由基隆在地文化團體製作。（圖／翻攝自雨都漫步官網）

北台灣知名雨都「基隆」出品，由基隆在地文化團體「雨都漫步Keelung For A walk」製作，透過podcast分享基隆的大小事，節目包括「基隆滴滴答答」單元，透過在地人的眼光，更透徹地聊基隆人的生活大小事；「基隆不尬聊」單元，讓錯過小旅行的人也可以用耳朵一起漫遊基隆，還有行程前後那些「你不知道的事」；「中元不離普」單元則從歷史背景、精彩科儀、常民記憶等多元角度切入基隆中元祭，以及雨都漫步打造的「中元不離普計畫內容」分享。想更了解這座「國境之北」，那就點開《雨都漫播》一起漫遊基隆。

►PLAY《雨都漫播》

《鳴個喇叭！緬甸街》

▲▼podcast,旅遊 。（圖／翻攝自官網）

▲想更了解「小緬甸」就聽《鳴個喇叭！緬甸街》。（圖／翻攝自《鳴個喇叭！緬甸街》官網）

新北市中和區有一處充滿東南亞風情的街區，華新街（俗稱緬甸街），起源於1960年代緬甸發生的大規模排華事件，這裡成為許多緬甸華僑移居台灣的落腳處，經年累月之後，漸漸形成了別具文化特色的聚落，短短一條街上，豐富的飲食文化、語言體驗和生活氣息，讓人彷彿來到國外。

《鳴個喇叭！緬甸街》紀錄了此處的生活記憶，並看見華新街的演變，從在地人的角度介紹這個許多台灣人都仍感陌生的「小緬甸」，在台灣與緬甸社群中，搭建起一座橋樑。

►PLAY《鳴個喇叭！緬甸街》

《南方聲活》

▲▼podcast,旅遊 。（圖／翻攝自官網）

▲從南方角度出發，透過《南方聲活》聽見南方日常。（圖／翻攝自《南方聲活》FB）

從南方角度（台南、高雄、屏東）出發的《南方聲活》屬「生活雜談」類的podcast節目，節目中分享許多在地故事，並有在這塊土壤上耕耘理想生活的職人們的生活風景，無論是北漂回鄉、在地創生，或是新移民落地生根、異業繼承等面向，都可以在《南方聲活》中聽見，透過一個又一個訪談，讓大家聽見南方的生活日常。

►PLAY《南方聲活》

►穿高科技「暖暖襪」從此不怕寒流

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